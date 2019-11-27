2019-11-27T14:04:39+03:00
Общество

«Только вытащили, как огонь вспыхнул в салоне!»: На Кубани полицейские спасли из горящей машины парня, потерявшего сознание

Еще пару минут - и человек просто мог сгореть заживо
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На фото Александр Жмыхов (слева) и Александр Силин. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.На фото Александр Жмыхов (слева) и Александр Силин. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Мгновения, цена которых - сохраненная жизнь. В Каневском районе Краснодарского края два автоинспектора спасли парня из горящего авто.

Все произошло ночью, когда правоохранители, старшие лейтенанты полиции Александр Силин и Александр Жмыхов заступили на дежурство и выехали на маршрут патрулирования. На объездной дороге недалеко от районного центра они заметили машину, из-под капота которого вырывались языки пламени.

Весь салон машины был в черном дыму. С трудом, но автоинспекторы смогли увидеть - внутри машины - человек!

- Водитель был без сознания. Мы тут же бросились к нему и попытались открыть дверь, однако она была заблокирована, - вспоминает ту ночь автоинспектор Александр Силин. - Но хорошо, что одна из пассажирских дверей была открыта. Через нее мы залезли в салон и вытащили молодого человека.

Едва оттащив парня метров на 30, пламя перекинулось в салон. Машина полыхнула! Еще пару минут - и человек просто мог сгореть заживо.

В этот момент правоохранители вызвали медиков и сотрудников МЧС. Пока скорая ехала на место ЧП, автоинспекторы приводили в чувства водителя.

Когда же молодой человек пришел в себя, выяснилось, что он житель Мостовского района. Ему всего 26 лет.

- Сказал, что после долгого пути решил немного отдохнуть, - продолжает полицейский.

Так как на улице было очень холодно, парень не стал глушить двигатель автомобиля и сам не заметил, как уснул.

К счастью, ожогов молодой человек не получил, от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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