«Черная пятница»: искусственный ажиотаж или реальный шанс сэкономить

Скидки, бонусы и глобальные распродажи - «Черная пятница - 2019» каждый год становится настоящим праздником для любителей шопинга. Да и просто тех, кто уже давно задумывался о покупке техники, телефона или удобной шубки. В магазинах уже начинают переклеивать ценники - грандиозная акция стартует 29 ноября, хотя в некоторых торговых точках начнется даже раньше - 28-го числа.

Как говорят продавцы, самые интересные предложения выставляют в самом начале акции. Это делается для привлечения покупателей. Неудивительно, что в первые часы «Черной пятницы» в магазинах настоящий аншлаг.

Но все же специалисты Роспотребнадзора советуют быть начеку даже во время таких глобальных распродаж. Лучше составить список того, что вы планируете купить. Иначе в погоне за выгодой и огромными скидками можно сильно потратиться и купить массу ненужных вещей. И, поверьте, этот совет рабочий! Как правило, стоит только пройтись по всем составленным позициям, как понимаешь, что половина из них тебе в общем-то и не нужна.

Еще один хороший совет, который дают сотрудники Роспотребнадзора, - прощупать заранее почву. Сделать это, правда, получится не везде. Если в магазинах одежды и обуви о предстоящих скидках можно узнать в день начала «Черной пятницы», то, например, у турагентства, в фитнес-центре или операторов связи уже готовые спецпредложения и условия. Мне вот хотелось бы платить меньше за интернет и связь. И тут «Черная пятница» очень кстати.

Вот что говорят по поводу экономии эксперты МТС:

- Сейчас большинство пользователей имеют интернет дома и в своем телефоне. При этом у каждого есть, как минимум, один смартфон. То есть практически ежедневно человек звонит, пишет, выходит в сеть, смотрит ТВ. Все эти услуги можно оплачивать единым счетом гораздо дешевле и получать за это бонусы.

Заходим на сайт МТС. Такой тариф, когда 3 в 1, называется «Весь МТС». Стандартная цена, вне распродаж, 800 рублей ежемесячно. В стоимость входят безлимитный интернет на телефоне, 1500 sms и столько же минут, при этом звонки по России на МТС бесплатные. Кстати, включены еще домашний интернет и 137 каналов цифрового ТВ. В общем, полный пакет. Но все изменится в ближайшие 4 дня.

БУДЬ В КУРСЕ!

Оказывается, в «Черную пятницу» тариф можно подключить по очень выгодному предложению. Акция у МТС начнется на один день раньше, чем стартует «Черная пятница» - 28 ноября. А продлится распродажа до 1 декабря. Успеете заключить договор на подключение всех услуг разом, то первый месяц обслуживания для вас выйдет бесплатным. То есть платить вы начнете только к Новому году. Но на этом плюшки не заканчиваются - далее вам предоставят 50%-ную скидку на следующие пять месяцев. А значит, до лета раскошеливаться придется не на 800, а на 400 рублей. На честно сэкономленные можно будет себя побаловать.

НА ЗАМЕТКУ

Прежде, чем оставлять заявку, проверьте, подключен ли ваш дом к домашнему интернету и ТВ.