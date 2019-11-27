Парламентарии оценили социально-экономический потенциал Геленджика

В Законодательном собрании Краснодарского края состоялась презентация социально-экономического потенциала Геленджика. Мероприятие в рамках проведения традиционных Дней муниципальных образований в формате круглого стола провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Ключевой темой обсуждения стали результаты изучения темпов развития курорта в свете реализации положений Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», приоритетных национальных и региональных проектов.

Новый парк по нацпроекту

Напомним, заседание под председательством Юрия Бурлачко стало итогом серьезной работы депутатов в муниципалитете. Каждый комитет ЗСК анализировал ситуацию в Геленджике по своему профильному направлению.

В частности, положительную оценку комитета по вопросам местного самоуправления получила реализация проектов в сфере благоустройства. В рамках исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» на курорте строится новый «Андреевский парк», расположенный у храма Андрея Первозванного. Площадь парка около 11 гектаров. Над его созданием работают более 40 человек и 15 единиц техники. На территории парка обустроят пешеходные дорожки, места для парковок, установят лавочки, высадят деревья и кустарники. Торжественное открытие «Андреевского парка» состоится уже в этом году.

В планах муниципальных властей дальнейшее развитие зеленых зон и спортивного кластера. Под эти цели уже определен участок площадью 20 гектаров.

В ходе рабочего визита в Геленджик Владимир Лыбанев и Иван Жилищиков ознакомились также с ходом строительства начальной школы на 320 мест. Возводится она за счет средств инвестора в рамках комплексной застройки территории. Качество и скорость проводимых работ также не вызвали у депутатов никаких нареканий. Планируется, что их завершат до конца этого года, после чего здание передадут муниципалитету. Открытие учебного заведения намечено на 2020 год.

Помимо вопросов строительства, депутаты профильных комитетов ЗСК обсудили с местными властями также развитие газификации, сети автомобильных дорог, здравоохранения и занятости населения.

На заседании круглого стола парламентарии также отметили, что администрация муниципалитета работает и над уникальными проектами - созданием объектов турпоказа, в числе которых музеи вина и стекла. Эти и другие выводы краевых парламентариев легли в основу повестки заседания.

130 миллионов на благоустройство

В ходе обсуждения спикер ЗСК акцентировал, что городской округ достаточно благополучная территория. А в работе органов местного самоуправления отметили ряд достижений.

- Геленджик в этом году стал победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения», и сейчас на благоустройство территории осваивается 130 млн рублей. Активно ведется жилищное строительство - здесь это один из высоких показателей по краю. Но есть проблемы по сферам жизнедеятельности территории и населения, - сказал Юрий Бурлачко.

Глава краевого парламента отметил увеличивающуюся нагрузку на социальную инфраструктуру. При этом ситуация в сфере ЖКХ не вызывает серьезных нареканий.

Подробно о состоянии дел в городе рассказал мэр Алексей Богодистов. Но так как население курорта за последние десять лет приросло почти на 30 тыс. человек, с возросшей нагрузкой учреждения здравоохранения уже не справляются. Городской поликлиники стало недостаточно, чтобы обеспечить пациентов медицинской помощью. Поэтому необходимо строить новые учреждения. Участок для возведения медцентра уже подобран. Сейчас решается вопрос о передаче земли в муниципальную собственность для реализации данного проекта. Глава города обратился к краевым депутатам с просьбой оказать содействие в этом вопросе.

Он также отметил, что Геленджик для привлечения врачей выделяет им жилье и старается обеспечить необходимым современным оборудованием. Кроме того, серьезные кадровые перестановки в сфере здравоохранения позволили существенно сократить жалобы жителей на качество обслуживания в медучреждениях.

Депутаты ЗСК отметили и другие достижения в социальной сфере. В Геленджике строятся новые детские сады, школы и пристройки к ним. Однако в парламенте считают, что на эту работу нужно бросить как можно больше сил.

Депутаты наметили план развития территории

Парламентарии положительно оценили темпы развития как самого города, так и его сельских округов. Новые прогулочные площадки появились в Дивноморском. А до конца года завершатся работы в нескольких зеленых зонах в Пшаде.

Выступление мэра Геленджика дополнил председатель гордумы Михаил Димитриев, отметив, что руководство города уделяет большое внимание вопросам развития инфраструктуры и повышения комфорта проживания горожан. Большим подспорьем в этой сфере является и помощь депутатов ЗСК. При их поддержке решаются многие проблемы муниципальных учреждений.

В свою очередь краевые парламентарии поделились предложениями, направленными на перспективное развитие территории. Они наметили основные направления, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству муниципалитета. При этом глава кубанского парламента уделил отдельное внимание вопросам благоустройства и наведения санитарного порядка на территории курорта.

- Проводимая в этом направлении работа очевидна. Ее видно сразу, при въезде в город. Ухоженные трассы, улицы. Это естественное состояние курортной территории. И такие результаты заметны не только нам, но и отдыхающим, - добавил Юрий Бурлачко.

Продолжая тему, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Иван Жилищиков заметил, что Геленджик - один из немногих муниципалитетов, где удалось сохранить единый архитектурный облик.

Положительный отзыв комитета по строительству и ЖКХ получила и инициатива города по разработке собственных источников питьевой воды, что может гарантировать ее бесперебойную подачу. Актуальность этого проекта невозможно переоценить, ведь число отдыхающих растет с каждым годом и, соответственно, возрастает нагрузка на городские водоводы.

После всестороннего обсуждения всех достижений и «болевых точек» муниципалитета парламентарии приняли резолюцию, в которой содержится ряд предложений по дальнейшему развитию города-курорта. В числе прочего администрации Геленджика рекомендовано в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти края продолжить работу по достижению целевых показателей региональных проектов.