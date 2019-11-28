«Обязан явиться для постановки на учет»: На Кубани прикованный к постели подросток получил повестку в военкомат

Елена Алексеенко, обнаружив в почтовом ящике повестку, не поверила своим глазам. На прямоугольном листке с гербовой печатью было указано, что в военкомат Брюховецкого и Каневского районов должен явиться ее сын – 16-летний Егор.

«При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении, справку с места жительства, учебы, фотографии и документы об образовании», - указано в повестке за подписью военного комиссара.

Такие повестки приходят всем в 16 лет, как оказалось, без исключений

И здесь нет ничего удивительного – все юноши обязаны явиться в военкомат в 16 лет для постановки на учет. Вот только есть одна особенность: Егор болен ДЦП с глубокой задержкой психического развития. Он не может ходить и говорить, но повестку он получил ровно такую же, как и все его сверстники из станицы Брюховецкой.

Не желая иметь проблем с законом и получить для сына статус уклониста, мама подростка пришла в военкомат. Отец в это время находился в командировке в Санкт-Петербурге.

- Пришлось отложить все дела, попросить старшего сына посидеть дома с Егором, пока он спал, и бежать в военкомат, - говорит Елена Алексеенко. - Попасть нам вдвоем с Егором в военкомат просто невозможно. Это физически тяжело, к тому же задние не оборудовано пандусами.

Там мама рассказала, что ее сын не может быть защитником Родины в силу очевидных обстоятельств, но в ответ сотрудники в погонах лишь развели руками – таков общий порядок, личное дело все же нужно заводить всем без исключений.

- Мне сказали, что постановка на учет и получение приписного удостоверения пригодятся во время очередной комиссии по установлению инвалидности, когда Егору исполнится 18 лет, - продолжает Елена.

Женщина говорит, что с ней были вежливы, личного присутствия сына не требовали, но выдали список документов, необходимых для первоначальной постановки Егора на воинский учет. Их Елену попросили подготовить и принести в военкомат.

- Я объяснила, что у меня много забот и без того – сын требует постоянно внимания, - говорит Елена. – На сбор нужно время, и, конечно, придется их подготовить, но даже банально сделать фотографии на документы очень непросто для нас. Самый главный вопрос – зачем все это, ведь есть очевидные вещи?

Среди прочего, Егору нужно подготовить справку о составе семьи, характеристику и собственноручно написанную автобиографию, а также копии документов об инвалидности. По крайней мере так указано в стандартном списке, который маме выдали в военкомате.

Этот список выдали маме Егора в военкомате

- После того, как заведут личное дело, еще и комиссии проходить, - разводит от непонимания руками Елена.

«МАЛЬЧИКА В АРМИЮ НЕ ЗАБЕРЕМ»

Начальник военкомата по Брюховецкому и Каневскому районам Александр Лейко пообещал «КП»-Кубань», что Егор в вооруженные силы не попадет. Но родственникам все же придется несколько раз явиться и предоставить документы.

- Мальчика никто в армию не заберет, но мы обязаны поставить его на воинский учет и завести личное дело, для чего необходимо предоставить документы. Все эти справки у мамы есть на руках. На их основании мы предварительно вынесем решение, выдадим приписное. Потом по исполнении 18 лет еще один раз пригласим маму с документами об инвалидности, заочно проведем медицинскую призывную комиссию, ее результат будет утвержден в крае. После этого исключим парня с воинского учета и выдадим военный билет. Никаких проблем не будет. Мальчику в военкомат прибывать не надо, - говорит Александр Лейко.

В повестке на имя Егора он не видит ничего страшного – это единственный способ оповещения тех, кто подлежит воинскому учету. Индивидуальный подход даже в таких случаях в военном ведомстве не практикуют.

- Вы поймите, на дом к семье Алексеенко сотрудника направить сложно – они оформляют команды, отправляют ребят, занимаются автошколой. Всегда же можно попросить родственников привезти документы, ничего сложного нет, - прокомментировал Александр Лейко, но на всякий случай записал имя Егора в свой ежедневник.

egor.alekseenko.03 Егор Алексеенко получит военный билет в 18 лет, а пока ему нужно стать на учет

«ВОЗЛОЖИЛИ ОТВЕСТВЕННОСТЬ НА МАТЬ»

В военкомате не могли не знать о том, что выписывают повестку ребенку-инвалиду, считает адвокат правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александр Передрук.

- На мой взгляд, эта ситуация свидетельствует о том, что сотрудники военного комиссариата вместо исполнения своих обязанностей возлагают ответственность на мать ребенка, которой и без военкомата проблем достаточно, надо полагать, - прокомментировал ситуацию Егора Алексеенко «КП-Кубань» Передрук.

По его словам, военный комиссариат действительно проводит освидетельствование заочно на основании медицинских карт амбулаторного больного и копий актов медико-социальной экспертизы. Но эти документы военкомат сам обязан запросить из медицинских учреждений.

- Военный комиссариат обязан делать это ежегодно до 5 ноября года, предшествующего первоначальной постановке граждан на воинский учет. Следовательно, в военкомате не могут не знать о том, что конкретный гражданин, в отношении которого планируется проведение мероприятий, связанных с постановкой на воинский учет, имеет инвалидность, - говорит адвокат.

Ну и, конечно, нет никаких сомнений, что Егора не призовут в вооруженные силы. Однако как минимум фотографии матери сдать все же придется.

- Формально фотографии нужны, поскольку, несмотря на инвалидность, по закону освободят от призыва только после достижения 18 лет. При этом с категорией Д не только освобождают от призыва, но и не зачисляют в запас, - добавил Александр Передрук.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Лежачему подростку-инвалиду в Екатеринбурге прислали повестку в армию

Матери мальчика, уверяют в военкомате, достаточно принести им документы, подтверждающие его инвалидность. Однако подтверждать это ей, вероятно, придется не один раз (подробности)