Краснодарцы могут бесплатно сдать анализы на ВИЧ

Жителям кубанской столицы предлагают сдать анализ на ВИЧ. А уже в пятницу, 29-го числа для жителей и гостей города заработает мобильный пункт.

- Открыт он будет на Главной городской площади около мэрии с 10:00 до 14:00, - рассказывают «КП» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Узнать свой ВИЧ-статус могут все желающие. Плюс такого тестирования в том, что результаты выдаются буквально сразу – без очередей и утомительного ожидания. Анализ бесплатный. Каждому пришедшему гарантируют анонимность, потому брать с собой документы надобности нет. Врач по закону даже не будет требовать от вас назвать свою фамилию.

- Акция проводится еще и для привлечения внимания к теме ВИЧ и СПИДа, - добавляют в минздраве региона. – На месте специалисты проконсультируют по вопросам лечения и профилактики заболевания.

ВАЖНО!

Подготовка к тестированию включает воздержание от половой жизни, жирной, соленой пищи, алкоголя и курения как минимум на сутки. Врачи советуют сдавать кровь натощак. Чтобы избежать головокружения, после неприятной процедуры врачи советуют выпить сладкий чай или съесть кусочек шоколада.

Вся процедура забора крови занимает не более пяти минут. После взятия материала место укола дезинфицируют и заклеивают специальным пластырем. Тестирование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется проходить каждые три месяца в течение года.

КУДА ЗВОНИТЬ

Горячая линия ВИЧ-центра Краснодарского края: 8 (861) 255-80-90. Звонки принимаются по будням с 08:30 до 15:40.