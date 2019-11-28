Важно сохранять устойчивость в любой экономической ситуации

В Краснодаре прошла пресс-конференция председателя правления банка УРАЛСИБ Константина Боброва. Топ-менеджер подвел предварительные итоги работы банка за прошедший период текущего года.

За девять месяцев 2019 года чистая прибыль банка составила 11,4 млрд рублей, активы - 517,6 млрд рублей. Капитал банка по итогам 3 квартала 2019 года достиг 56,8 млрд рублей. Все обязательные нормативы выполнялись банком с существенным запасом.

Тот факт, что банк последовательно показывает положительный результат и прибыль, означает, что бизнес-модель, реализованная в 2015-2016 годах, доказала свою эффективность. В прошлом году был принят новый трехлетний план на 2019-2021 годы. Ключевой задачей на этом этапе является повышение устойчивости бизнеса при любой экономической ситуации. Банк готов к любому сценарию развития событий, отметил топ-менеджер, и даже в непростых экономических условиях будет стремиться действовать проактивно.

- На сегодняшний день банк обладает запасом капитала и ликвидности, чтобы в случае «стрессового» сценария развития экономики оставаться устойчивым. Мы не прогнозируем кризис, но рассматриваем его в качестве одного из возможных вариантов развития событий. Для нас важно, чтобы та модель, которую мы используем, была стабильной в любой экономической ситуации, и у нас для этого есть все ресурсы, - резюмировал Константин Бобров.

В новом стратегическом цикле УРАЛСИБ сохранит универсальную модель – будет работать с розницей, малым, средним и корпоративным бизнесом, развивая для каждого из этих направлений широкую линейку банковских продуктов и услуг.

Одним из ключевых направлений для банка является работа с сегментом малого и среднего бизнеса, банк входит в Топ-5 по объемам кредитования МСБ по итогам 2018 года. Взаимодействие строится в партнерском формате

УРАЛСИБ строит партнерские отношения с предпринимателями – когда комплексное банковское предложение закрывает большую часть потребностей бизнеса как в части финансовых услуг, так и нефинансовых сервисов. В рамках такого подхода в банке сформирована экосистема для бизнеса, в рамках которой предприниматели в режиме «одного окна» сегодня могут получить практически полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти бесплатное обучение и получить помощь при выборе программы господдержки.

Одним из важных элементов этой системы является «Университет бизнеса УРАЛСИБ», который банк запустил в 2017 году. Это некоммерческий проект, в рамах которого бизнес-коучи, бизнесмены-практики, эксперты в разных областях помогают всем желающим бесплатно получать комплексные знания для старта и развития собственного дела. Большинство семинаров проходит в онлайн-формате, их сегодня доступно более 150 на самые разные темы. Проводятся и очные практикумы в крупных российских городах, на которых обсуждаются актуальные для бизнеса вопросы, разбираются конкретные кейсы.

Знания и навыки ведения бизнеса сегодня являются ключевой потребностью для предпринимателя. А банк, в свою очередь, заинтересован в экономически грамотных клиентах, так как риски для бизнеса и банка в этом случае существенно снижаются.