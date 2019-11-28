2019-11-28T21:47:21+03:00
Спорт

Обзор матча Краснодар – Базель 28 ноября 2019 – 1:0. Счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча Лиги Европы Краснодар – Базель 28 ноября – 1:0. Видео голов, итоговый счет, статистика игроков
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Краснодар - Базель 1:0. Обзор матча Лиги Европы Фото: twitter.com/FCBasel1893Краснодар - Базель 1:0. Обзор матча Лиги Европы Фото: twitter.com/FCBasel1893
Изменить размер текста:

«Краснодар» выиграл у «Базеля» на домашней арене благодаря единственному голу Ари с пенальти, который он реализовал во втором тайме. В концовке матча нападающий «горожан» удостоился красной карточки и не полетит с командой в Испанию на решающий матч за выход в плей-офф с «Хетафе». Игра состоится 12 декабря.

28.11.2019 Краснодар Базель - 1:0. Обзор матча.Краснодар обыграл Базель на домашней арене в Лиге Европы, благодаря голу Ари

Обзор матча Краснодар – Базель 28 ноября

В стартовом составе «Краснодара» на матч против «Базеля», который уже решил свои турнирные задачи появились восстановившиеся после травм Юрий Газинский и Вандерсон. И уже по ходу первого тайма полузащитнику сборной России потребовалась помощь медиков. На разминку вышел Уткин, но, к счастью, Юрий смог продолжить игру.

«Краснодар» долго входил в игру против грозного соперника, который стройно держал оборону и не стеснялся редких атак. Однако инициатива все же была за хозяевами, а гости соорудили в первом тайме только один удар в створ.

Во второй половине встречи «Базель» встряхнулся и заставил трибуны стадиона в Краснодаре понервничать. К середине тайма «быки» смогли отодвинуть игру от своих ворот и это дало результат. Ари, получив мяч в штрафной, обманул защитника, который бросился в подкате, и заработал пенальти. Русский бразилец сам подошел к точке и открыл счет – 1:0.

Этот мяч оказался единственным, но Ари успел до конца матча вписать свое имя в протокол. Имея предупреждение, он ввязался в стычку с Альдерети и заработал совсем ненужное удаление за секунды до финального свистка.

В Испанию на матч за выход в плей-офф против «Хетафе» он не поедет. И эта потеря может стать для «Краснодара» ключевой.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Базель – 1:0 (0:0). Голы: Ари, 72 (с пенальти).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон (Уткин, 73), Газинский (Камболов, 82), Вилена, Сулейманов (Намли, 57), Ари, Вандерсон Масиэл.

«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Штокер (Пулулу, 86), Эрай Джемерт, Фрай, Кампо, Окафор (Буа, 85), Адеми (Артур Кабрал, 68).

Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 52. Газинский, 63. Ари, 73. Рамирес, 75. Мартынович, 90+3. Фрай, 90+3. Альдерете, 90+5. Удаление: Ари, 90+5 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Мэдден. Рум, Стюарт (Шотландия).

28 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На дорогах Краснодарского края установят дополнительное освещение
Школьники из Краснодарского края завоевали 12 наград форума «Шаг в будущее»
В Краснодаре продолжаются работы по озеленению
На Кубани будут строже наказывать за несанкционированное использование водных ресурсов
Кубань получит 569 млн рублей на строительство школ
Кубанские дороги станут безопаснее
В кубанском департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства новый руководитель
В Геленджике подвели итоги краевого конкурса «Курортный Олимп-2019»
Кубанские аграрии смогут покупать технику со скидкой
На Кубани выделят дополнительные средства на организацию водоснабжения
В Краснодар прибудут мощи святого Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского
В Армавире водитель сбил школьницу
На решение проблемы обманутых дольщиков дополнительно направляется один миллиард рублей
Прокуратура начала проверку после пожара в краснодарской школе
На Кубани в учреждениях культуры отметят Международный день инвалидов
В Сочи усилится ветер
В Туапсинском районе полицейские задержали грабителей
В Крымском районе мужчина поджег дом, в котором находилась его сожительница
На должность заместителя главы Краснодарского края назначен Сергей Пуликовский
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроили участок улицы Снесарева
В Сочи на стадионе «Фишт» установят теннисные корты
Кубанские поселения освободят от ряда полномочий. В частности, речь идет о жилищно-коммунальной политике
В Краснодаре офтальмологи НИИ-ККБ№1 за пять лет прооперировали 50 тысяч человек
В Краснодаре улицу Красноармейскую очистили от незаконно припаркованных авто