Обзор матча Краснодар – Базель 28 ноября 2019 – 1:0. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» выиграл у «Базеля» на домашней арене благодаря единственному голу Ари с пенальти, который он реализовал во втором тайме. В концовке матча нападающий «горожан» удостоился красной карточки и не полетит с командой в Испанию на решающий матч за выход в плей-офф с «Хетафе». Игра состоится 12 декабря.

28.11.2019 Краснодар Базель - 1:0. Обзор матча.Краснодар обыграл Базель на домашней арене в Лиге Европы, благодаря голу Ари

Обзор матча Краснодар – Базель 28 ноября

В стартовом составе «Краснодара» на матч против «Базеля», который уже решил свои турнирные задачи появились восстановившиеся после травм Юрий Газинский и Вандерсон. И уже по ходу первого тайма полузащитнику сборной России потребовалась помощь медиков. На разминку вышел Уткин, но, к счастью, Юрий смог продолжить игру.

«Краснодар» долго входил в игру против грозного соперника, который стройно держал оборону и не стеснялся редких атак. Однако инициатива все же была за хозяевами, а гости соорудили в первом тайме только один удар в створ.

Во второй половине встречи «Базель» встряхнулся и заставил трибуны стадиона в Краснодаре понервничать. К середине тайма «быки» смогли отодвинуть игру от своих ворот и это дало результат. Ари, получив мяч в штрафной, обманул защитника, который бросился в подкате, и заработал пенальти. Русский бразилец сам подошел к точке и открыл счет – 1:0.

Этот мяч оказался единственным, но Ари успел до конца матча вписать свое имя в протокол. Имея предупреждение, он ввязался в стычку с Альдерети и заработал совсем ненужное удаление за секунды до финального свистка.

В Испанию на матч за выход в плей-офф против «Хетафе» он не поедет. И эта потеря может стать для «Краснодара» ключевой.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Базель – 1:0 (0:0). Голы: Ари, 72 (с пенальти).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон (Уткин, 73), Газинский (Камболов, 82), Вилена, Сулейманов (Намли, 57), Ари, Вандерсон Масиэл.

«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Штокер (Пулулу, 86), Эрай Джемерт, Фрай, Кампо, Окафор (Буа, 85), Адеми (Артур Кабрал, 68).

Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 52. Газинский, 63. Ари, 73. Рамирес, 75. Мартынович, 90+3. Фрай, 90+3. Альдерете, 90+5. Удаление: Ари, 90+5 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Мэдден. Рум, Стюарт (Шотландия).

28 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».