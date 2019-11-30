2019-11-30T12:13:42+03:00
Происшествия

В районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет

Пилот погиб [видео, фото]
Евгения ОСТРАЯ
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Юрий трудился в компании "Центр винного туризма Абрау Дюрсо"Юрий трудился в компании "Центр винного туризма Абрау Дюрсо"
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В районе Абрау Дюрсо потерпел крушение пятиместный вертолет Robinson 66, принадлежащий центру винного туризма. Он внезапно потерял управление, упал, ударившись о землю, и загорелся.

Фото: "Комсомольская правда"

Фото: "Комсомольская правда"

Пилот Юрий К. погиб. Известно, что ему было 48 лет и он - житель поселка Мысхако под Новороссийском.

В следственном комитете на транспорте пока эту информацию не подтверждают. Однако проверка по факту крушения вертолета уже начата.

В Краснодарском крае разбился вертолет.

- К месту ЧП выехала следственная группа, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного СУТ.

Фото: "Комсомольская правда"

Фото: "Комсомольская правда"

Неизвестно также, сколько человек помимо пилота находилось на борту вертолета.

Надо сказать, сегодня, 30 ноября, в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по непогоде. Метеорологи прогнозировали сильный ветер с дождем и мокрым снегом.

Вероятно, именно плохие метеоусловия могли стать причиной трагедии.

- Здесь в эти дни проходило мероприятие. Пилот доставлял его участников, - рассказал сотрудник центра винного туризма Абрау на условиях анонимности.

Официальных комментариев от владельцев вертолета пока нет.

Фото: "Комсомольская правда"

Фото: "Комсомольская правда"

СПРАВКА "КП"

Robinson R66 — лёгкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолёт производства компании «Robinson Helicopter», США.

Вертолёт был разработан в 2000-е годы. Совершил первый полёт 7 ноября 2007 года. Робинсон R66 является газотурбинным вертолетом, спроектирован и построен в Robinson Helicopter Company. Он имеет пять мест и отдельный грузовой отсек, имеет турбовальный двигатель Rolls-Royce RR300 (или Rolls-Royce RR250-С300/A1). R66 получил сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA) США 25 октября 2010 года. Поставки начались в ноябре 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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