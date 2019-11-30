2019-11-30T20:49:59+03:00
Происшествия

Влетели под грузовик: На Кубани в страшном ДТП погибли четыре человека

Авария произошла в Абинском районе на трассе Краснодар – Новороссийск [фото, видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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У пассажиров "Шевроле" не было шансов выжитьУ пассажиров "Шевроле" не было шансов выжить
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Жертвами жуткой аварии на трассе между Краснодаром и Новороссийском стали четыре человека. Трагедия произошла 30 ноября около 16:00 недалеко от станицы Холмской Абинского района Кубани.

ДТП на трассе в Абинском районе Краснодарского края.

- На 68-м километре автодороги Краснодар-Верхнебаканская произошло столкновение двух легковых автомобилей и одного грузовика, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В "Шевроле" ехала семья

В "Шевроле" ехала семья

По предварительной версии, «Шевроле Ланос» с номерами республики Адыгея задел обочину, а затем ехавший в попутном направлении «Рено» и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с зерновозом «Скания» из Ставропольского края.

"Шевроле" зацепил "Рено" и попал под грузовик

"Шевроле" зацепил "Рено" и попал под грузовик

В «Шевроле» находились четыре человека, по пока неподтвержденным данным, муж, жена и родители одного из них. Шансов выжить у них не было. Многотонный грузовик просто расплющил их автомобиль.

Авария произошла 30 ноября около 16 часов

Авария произошла 30 ноября около 16 часов

Тела погибших извлекают спасатели с помощью гидравлических инструментов. В полиции уточняют все обстоятельства этой автокатастрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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