Влетели под грузовик: На Кубани в страшном ДТП погибли четыре человека

Жертвами жуткой аварии на трассе между Краснодаром и Новороссийском стали четыре человека. Трагедия произошла 30 ноября около 16:00 недалеко от станицы Холмской Абинского района Кубани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/747067" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе в Абинском районе Краснодарского края.

- На 68-м километре автодороги Краснодар-Верхнебаканская произошло столкновение двух легковых автомобилей и одного грузовика, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В "Шевроле" ехала семья

По предварительной версии, «Шевроле Ланос» с номерами республики Адыгея задел обочину, а затем ехавший в попутном направлении «Рено» и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с зерновозом «Скания» из Ставропольского края.

"Шевроле" зацепил "Рено" и попал под грузовик

В «Шевроле» находились четыре человека, по пока неподтвержденным данным, муж, жена и родители одного из них. Шансов выжить у них не было. Многотонный грузовик просто расплющил их автомобиль.

Авария произошла 30 ноября около 16 часов

Тела погибших извлекают спасатели с помощью гидравлических инструментов. В полиции уточняют все обстоятельства этой автокатастрофы.