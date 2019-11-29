2019-11-29T12:55:51+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае в декабре: похолодание ожидается в первых числах месяца

Уже с 4-5 декабря температура будет повышаться
Александра ПОДУШКО
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Уже с 4-5 декабря температура будет повышатьсяУже с 4-5 декабря температура будет повышатьсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Синоптики составили прогноз погоды в Краснодарском крае на первый месяц зимы. Декабрь вряд ли будет очень морозным, уже во второй половине ожидается потепление.

- Температурный режим в декабре близок к среднемноголетним значениям. Среднесуточные температуры – 0…-2 градуса по южной половине края. Осадков ожидается меньше климатической нормы, продолжится достаточно засушливый период. Хотя в начале декабря возможны сильные осадки, - рассказал "КП" - Кубань" главный синоптик края Андрей Бондарь.

В первую декаду ночные температуры будут близки к нулевой отметке – 2 …+3 градуса, днем столбики термометров покажут +2..+7. В отдельные дни до +12 градусов.

- Потом будет холоднее. Пока ожидается, что зима на Кубани будет близка к многолетним значениям. Декабрь будет похож на прошлогодний. С повышениям температуры ближе к праздникам, - добавил Андрей Бондарь

С начала месяца ожидается прохождение холодного фронта. 1 декабря дневные температуры понизятся до – +4…+9 градусов, в ночь с 1 на 2 декабря до -1 ..+4, в горной местности ожидается -6…-7 градусов. Днем 2 декабря по краю воздух прогреется до +2…+7 градусов.

Снег возможно выпадет по северной части региона, а также в горах в начале месяца. Холодная температура долго не продержится. 4-5 декабря отметки будут повышаться. Во второй половине декабря снег вряд ли будет, если только ближе к новогодней ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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