2019-11-29T12:55:51+03:00
Общество

Пенсия: почти половина кубанцев не имеет собственных накоплений

Средний месячный доход – 25 тысяч рублей
Владимир ПАВЛОВ
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Задумываться о том, на что жить в старости, в Краснодарском крае начинают после 30-35 летЗадумываться о том, на что жить в старости, в Краснодарском крае начинают после 30-35 летФото: Ольга Маковеева
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Сейчас взрослые работающие люди стараются заранее начать откладывать деньги, чтобы потом в старости на них жить. Они знают, что только на одно пособие достойной жизни не получится.

Кто-то откладывает сам на счет, кто-то копит дома. Другие вкладывают в активы вроде акций или в НПФ.

- Задумываться о том, на что жить в старости, в Краснодарском крае начинают после 30-35 лет, а дожить планируют до 85 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики.

Из опроса, проведенного экспертами, следует, что среди жителей Краснодарского края без собственных накоплений таких только 47% - это самый высокий показатель по стране, на 26% больше, чем в среднем по России.

При этом 14% пенсионеров Краснодарского края тратят на продукты питания менее четверти дохода. Достаточное количество денег на покупку непродовольственных товаров также остается у пожилых людей из Хабаровского края, Свердловской и Ярославской областей. В целом по стране, по данным Росстата за второй квартал 2019 года, только на минимальный набор продуктов питания пенсионеры тратят 4 632 рубля в месяц при средней пенсии в 15,4 тыс. рублей.

При этом в среднем у пожилого человека в месяц на руках оказывается 25 тысяч рублей.

- Эта сумма складывается из пенсии, а также из финансовой помощи родственников или подработки,- отмечают аналитики. - Люди, которые пользуются услугами НПФ для самостоятельных накоплений, получают ощутимо большую сумму — 38 500 рублей в месяц в среднем по стране.

ЧЕГО БЫ ХОТЕЛОСЬ

Более трети опрошенных краснодарцев считают, что для комфортной жизни будет достаточно 30 тысяч рублей в месяц. Еще 23% говорят, что хотят встретить старость с доходом 45-60 тысяч рублей.

- В то же время более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся, - отмечают аналитики.

Почти у всех опрошенных величина желаемой пенсии, что логично, зависит от уровня дохода. Так, большинству людей, заработок которых не превышает 35 тыс. рублей на члена семьи, на пенсии будет комфортно жить на выплаты до 30 тыс. рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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