2019-12-02T11:31:49+03:00
Здоровье

«Все было хорошо, а потом дочь стала задыхаться!»: на Кубани нужна помощь 3-летней девочке со страшным диагнозом

Лиза не ползает, не умеет стоять и сидеть [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Лизе требуются постоянные курсы реабилитации. Фото: Яна ПЕТРЕНКОЛизе требуются постоянные курсы реабилитации. Фото: Яна ПЕТРЕНКО
Изменить размер текста:

Многодетная семья Клименко живет в маленьком хуторе Средний Челбас Павловского района края. Лиза - четвертый, самый младший ребенок в семье. В свои три года она не ползает, не говорит, не умеет стоять и сидеть. Хотя, как рассказывает мама, родилась кроха в срок и сначала развивалась нормально.

- Но в четыре месяца у Лизы случился приступ. Она стала синеть и задыхаться, - вспоминает мама девочки Татьяна Клименко. - Пока я ждала скорую помощь, умыла дочь холодной водой, ей стало легче. Когда медики пришли, у Лизочки случился второй приступ.

Лиза Клименко - четвертый, самый младший ребенок в семье. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

Лиза Клименко - четвертый, самый младший ребенок в семье. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

Девочку экстренно отвезли в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара и положили в отделение детской неврологии. После обследований для крохи подобрали противосудорожный препарат.

- Выписали нас под наблюдение невролога по месту жительства с диагнозом «эпилепсия». Приступов больше не было, но Лиза не развивалась, - продолжает Татьяна. - Отчаявшись, я повезла дочку в московский Институт педиатрии имени Вельтищева. Там врачи поставили дочке диагноз ДЦП и провели курс реабилитации, Лиза, слава Богу, стала активнее.

Столичные врачи поставили девочке диагноз ДЦП. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

Столичные врачи поставили девочке диагноз ДЦП. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

С тех пор Татьяна каждый день занимается с дочкой - делает дома массаж, водит ребенка в профильные медицинские центры. И есть первые успехи! Лиза начала поднимать голову, научилась переворачиваться. Но восстановление идет очень медленно.

Лиза уже начала поднимать голову, научилась переворачиваться. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

Лиза уже начала поднимать голову, научилась переворачиваться. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

- Недавно я узнала об эффективном лечении детей с ДЦП в Центре здоровья в Таганроге. Врачи центра готовы нам помочь, но лечение там платное. Требуется 87 680 рублей, - говорит мама Лизы. - Такой суммы у меня нет – я мать-одиночка, воспитываю четверых детей, нужную сумму мне не собрать.

Помочь Лизе Клименко можно на сайте Русфонда.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Лизе требуется госпитализация для проведения восстановительного лечения, - сказала невролог центра в Таганроге Людмила Черикова. - Наша задача – устранить повышенный тонус в руках и ногах, разработать суставы, укрепить мышцы спины и брюшного пресса, научить ребенка держать голову, переворачиваться, сидеть, жевать пищу, устранить спастику языка, улучшить мелкую моторику рук.

НА ЗАМЕТКУ

Причины возникновения ДЦП:

— Инфекционные заболевания матери во время беременности.

— Генетические мутации.

— Гипоксия плода (следствие патологических процессов, происходящих в плаценте).

— Врожденные пороки развития головного мозга

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Зачем ты их таких один за одним рожала»: откровения мамы тройняшек с ДЦП, у которой умер муж
Ко Дню матери «КП-Новосибирск» рассказывает историю семьи Екатерины Ароновой, оставшейся одной с больными детьми. Как она нашла свое женское счастье, и через что ей пришлось пройти
Новости 24
В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»
В Сочи парень заявил в полицию на собственную мать, заставляющую его сидеть с братом
В Красноармейском районе женщина за рулем «БМВ» сбила пешехода
В Сочи задержали закладчика наркотиков
В Туапсинском районе иномарка упала в овраг
В станице Натухаевской возвели детсад на 240 мест
На Кубани к 8,5 годам тюрьмы приговорили виновника ДТП с двумя погибшими
На Кубани девочка выдумала преступление, чтобы не оставаться дома одной
На Кубани выбрали глав шести поселений
На строительство аэровокзала в Краснодаре направят около 25 миллиардов рублей
Международный форум добровольцев стартовал в Сочи
В Мостовском районе прошел рейд по взысканию штрафов с любителей «пьяной» езды
В микрорайоне "Губернский" прошла торжественная сдача 7-го литера
В Брюховецком районе местные жители пойдут под суд за незаконную рыбалку
В День неизвестного солдата на Кубани почтут память погибших героев ВОВ
В Краснодаре задержали полицейского с признаками наркотического опьянения
На Кубани судебного пристава осудят за фальсификацию служебных документов