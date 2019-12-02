«Все было хорошо, а потом дочь стала задыхаться!»: на Кубани нужна помощь 3-летней девочке со страшным диагнозом

Многодетная семья Клименко живет в маленьком хуторе Средний Челбас Павловского района края. Лиза - четвертый, самый младший ребенок в семье. В свои три года она не ползает, не говорит, не умеет стоять и сидеть. Хотя, как рассказывает мама, родилась кроха в срок и сначала развивалась нормально.

- Но в четыре месяца у Лизы случился приступ. Она стала синеть и задыхаться, - вспоминает мама девочки Татьяна Клименко. - Пока я ждала скорую помощь, умыла дочь холодной водой, ей стало легче. Когда медики пришли, у Лизочки случился второй приступ.

Лиза Клименко - четвертый, самый младший ребенок в семье. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

Девочку экстренно отвезли в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара и положили в отделение детской неврологии. После обследований для крохи подобрали противосудорожный препарат.

- Выписали нас под наблюдение невролога по месту жительства с диагнозом «эпилепсия». Приступов больше не было, но Лиза не развивалась, - продолжает Татьяна. - Отчаявшись, я повезла дочку в московский Институт педиатрии имени Вельтищева. Там врачи поставили дочке диагноз ДЦП и провели курс реабилитации, Лиза, слава Богу, стала активнее.

Столичные врачи поставили девочке диагноз ДЦП. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

С тех пор Татьяна каждый день занимается с дочкой - делает дома массаж, водит ребенка в профильные медицинские центры. И есть первые успехи! Лиза начала поднимать голову, научилась переворачиваться. Но восстановление идет очень медленно.

Лиза уже начала поднимать голову, научилась переворачиваться. Фото: Яна ПЕТРЕНКО

- Недавно я узнала об эффективном лечении детей с ДЦП в Центре здоровья в Таганроге. Врачи центра готовы нам помочь, но лечение там платное. Требуется 87 680 рублей, - говорит мама Лизы. - Такой суммы у меня нет – я мать-одиночка, воспитываю четверых детей, нужную сумму мне не собрать.

Помочь Лизе Клименко можно на сайте Русфонда.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Лизе требуется госпитализация для проведения восстановительного лечения, - сказала невролог центра в Таганроге Людмила Черикова. - Наша задача – устранить повышенный тонус в руках и ногах, разработать суставы, укрепить мышцы спины и брюшного пресса, научить ребенка держать голову, переворачиваться, сидеть, жевать пищу, устранить спастику языка, улучшить мелкую моторику рук.

НА ЗАМЕТКУ

Причины возникновения ДЦП:

— Инфекционные заболевания матери во время беременности.

— Генетические мутации.

— Гипоксия плода (следствие патологических процессов, происходящих в плаценте).

— Врожденные пороки развития головного мозга