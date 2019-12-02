В Минске в развалинах бывшего лагеря для военнопленных нашли нацарапанное имя солдата с Кубани

В Минске в развалинах старых построек, которые еще недавно служили военными казармами, нашли ценные артефакты времен Великой Отечественной войны. Один из них — надпись на деревянной балке перекрытия: «1944 г. 12 февраля Заканевский Иван Ф. рожд. 1918 г. КРС. Край Северский Р-н ст. Дербнская» (Дербентская - авт.).

Иван Федорович Заканевский был трижды награжден медалью "За отвагу". Фото: "Народная газета Северского района"

Выяснилось, что казарменные помещения во время оккупации Белоруссии были лагерными бараками. Здесь располагалась перевалочная база для военнопленных «Шталаг 352». В этом месте, где сейчас строятся новые столичные микрорайоны, были замучены и убиты десятки тысяч человек.

Место под лагерными бараками, где погибли тысячи солдат, станет новым микрорайоном. Фото: www.sb.by

В октябре 1944-го во время раскопок около лазарета в спрятанных металлических ящиках обнаружили списки с именами узников. Их имена продолжают возвращать до сих пор.

Однако жизнь не стоит на месте - бараки и то, что осталось от исторической инфраструктуры, хереет. На пятки им наступают новые минские многоэтажки. Недавно городскими властями было принято решение снести оставшиеся казармы... А тут - новые находки. Свои имена заключенные лагеря нацарапали на стропилах.

- Сейчас мы заново поднимаем архивы Минобороны. По Заканевскому сразу удалось выяснить многое, - рассказывает ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн в Минске Александр Лугин. - Действительно, был такой Заканевский Иван Федорович. Он родился в 1918 году в Краснодарском крае. Был пленен, содержался в «Шталаге 352». Освобожден или бежал из плена и снова призван в 1944 году. В том же году награжден медалью «За отвагу». Последнее упоминание о нем датируется 1965 годом, когда ему вручили орден Отечественной войны II степени. Из чего делаем вывод, что Иван Федорович сумел покинуть лагерь живым.

Боевые потери, где отмечен и Иван Заканевский, перечислялись на семи листах

Поисковики из Белоруссии обратились даже в музей Северского района Кубани. Но оперативнее найти родню бывшего заключенного «Шталага» Ивана Заканевского удалось местным журналистам «Народной газеты». Они списались с внучкой бойца Оксаной Бурдай. Оказывается, после войны ее дед-красноармеец осел в Харькове. С 1946 года он работал помощником машиниста. Иван Федорович никогда не рассказывал внукам о том, через что ему пришлось пройти. Лагерного прошлого он как будто стыдился. Умер фронтовик в июле 1969 года. Задолго до того момента, когда были сняты замки со всех архивов. Военнопленных признали жертвами фашистов, а не предателями Родины. После того как в истории одного заключенного, благодаря неравнодушным, практически не осталось белых пятен, в редакцию районки пришло благодарственное письмо.

Наградные листы помогли сложить этот пазл

- До обнаружения надписей на развалинах бараков, ситуация с сохранением 3-х этажной казармы (главного объекта Мемориального комплекса) была критической. Все шло к тому, что казарма умрет (этой зимой развалится южная часть) и тема автоматически закроется, - говорится в письме из Минска. - И только после обнаружения записей Заканевского (и других), которые он вырезал на дереве, ситуация изменилась. Мы вышли на диалог с мэром Минска, чтобы создать на этом месте мемориал. А для этого нужно продолжить работу, а не застраивать район. И в этом великая заслуга И.Ф. Заканевского. Нам важно было узнать о его послевоенной судьбе, чтобы эта история получила свое логическое продолжение. Мы считаем, что он помог нам в нашем деле и мы обязательно должны сделать экспозицию о нем в будущем Мемориальном комплексе. Артефакт сохранен.