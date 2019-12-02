Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ

«Краснодар» в первом зимнем матче на домашней арене принимает «Тамбов». У «быков», идущих пока на четвертой строчке, есть шанс подняться еще выше, благодаря осечке «Локомотива». А «волки» реанимировали борьбу за выживание, одержав три победы подряд после смены тренера. В последнем матче «Тамбов» отыграл два мяча у «Локо», но все же уступил 3:2.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар – Тамбов 2 декабря 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019

«Краснодар» впервые пересекся с «Тамбовом» в этом сезоне, потому история взаимоотношений насчитывает лишь одну игру. В 6-м туре РПЛ черно-зеленые забрали три очка в Тамбове. Уже на 2-й минуте счет открыл Вандерсон Масиэл, а на 78-й Даниил Уткин ударом со средней дистанции забил второй гол.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019

Букмекеры считают «Краснодар» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,45, на ничью – 4,5, на победу «Тамбова» - 7.

Прогноз на матч Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019

Прогноз «КП» - победа «Краснодара»

Время начала матча Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019

Матч Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019 года в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019

Прямая видеотрансляция матча Краснодар - Тамбов состоится 2 декабря, она начнется в 19:15 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019

Трансляция матча Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:30 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru