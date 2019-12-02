Обзор матча Краснодар – Тамбов 2 декабря 2019 – 0:0. Счет, статистика игроков

«Краснодар» не смог обыграть «Тамбов» на домашней арене в 18 туре РПЛ. «Быки» владели огромным преимуществом, но голов команды друг другу не забили. «Краснодар» набрал одно очко и сравнялся с «Локомотивом», занимающим вторую строчку в турнирной таблице.

Обзор матча Краснодар – Тамбов 2 декабря 2019

«Краснодар» на неделе перед домашней игрой с «Тамбовом» обыграл тульский «Арсенал» и добился непростой победы на «Базелем» в Лиге Европы. «Тамбов» же после серии из трех побед уступил «Локомотиву», отыграв два мяча.

Несмотря на то, что команды находились в разных частях турнирной таблицы, матч предвещал серьезную борьбу.

«Краснодар» вполне ожидаемо завладел территорией, но «Тамбов» оказался совсем непрост. В матче было много единоборств, а первую желтую карточку Лапочкин показал Сулейманову уже на 12-й минуте. В первом тайме хозяева выжали из своего преимущества только два удара в створ, а «Тамбов» чаще подавал угловые и выглядел довольно уверенно. Остроты атакам «волков» добавлял активны Мелкадзе.

Во втором тайме «Краснодар» с первых минут начал наращивать давление на ворота гостей. Сначала Вильена здорово пробил и мяч после рикошета заваливался в девятку, где его достал Шелия.

Через несколько минут поле на носилках покинул Килин. Он получил травму в борьбе с Вандерсоном, который стал одним из инициаторов натиска на ворота «Тамбова». На 60-й минуте чудо и Шелия спасли гостей от гола. Газинский выстрелил издали, вратарь выронил мяч, который подобрал Берг. Швед пробил в ногу голкипера, от которой снаряд попал в штангу и влетел из ворот.

Вышедший на замену Шапи Скопинцев продолжил терзать защиту «Тамбова», но гости героически держались. «Краснодар» бросил в бой Олссона и Игнатьева в концовке, в атаке находились 10 футболистов хозяев, процент владения составлял 75 на 25. Тем не менее «волки» отодвинули угрозу от штрафной и даже несколько раз доходили до владений Сафонова. На исходе 90 минут «Тамбов» добился права на пару угловых. Во время подачи одного из них стало известно, что к этому сухому матчу добавлено четыре минуты.

Но и этого времени не хватило «Краснодару», чтобы вскрыть ворота неуступчивого «Тамбова».

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет

Краснодар – Тамбов 0:0 (0:0).

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вильена (Олссон, 70), Ари, Сулейманов (Скопинцев, 60), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 82).

Тамбов: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин (Чуперка, 56), Обухов, Костюков (Аппаев, 73), Мелкадзе (Чернышов, 88).

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Сулейманов, 12 – Мелкадзе, 32

2 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 15 439 зрителей.