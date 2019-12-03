Замуровали в подвале: в Сочи живодер залил дверной замок клеем, чтобы к кошке после операции никто не смог попасть

Анфису нашли на улице Донской в Сочи в очень тяжелом состоянии. У кошки вздулся живот и она была похожа на огромный шар. Когда зооволонтеры отвезли ее в ветклинику, врачи отправили животное на экстренную операцию.

Анфиса после операции

- Когда хирурги разрезали живот, оказалось, что у Анфисы – внутренний разрыв тканей молочной железы от сильного тупого удара, - говорит Полина Пророкова, зооволонтер сочинского центра помощи бездомных животным «Мягкие сердца». – Такую травму кошка могла получить только от удара.

Когда Анфиса пришла в себя после операции, ее еще несколько дней продержали в клинике, где делали уколы и капельницы. И когда швы стали заживать, кошку взяла на передержку жительница Сочи Ирина. Девушка взяла ее к себе пока для животного не найдут нового хозяина. Она поселила Анфису в своем сухом и отапливаемом подвале – так кошку, которая нуждалась в тишине и спокойствие, никто не трогал. А Ирина кормила ее, обрабатывала швы, меняла пеленку, на которой спала Анфиса.

Кошке делали операции, зашили органы и она быстро идет на поправку

А в один день Ирина не смогла зайти к Анфисе, чтобы поменять ей пленки, сделать перевязку и покормить. Замок на подвальной двери оказался залит клеем.

- Соседу моему не нравится, что у меня на передержке находится кошка. Он сначала пригрозил мне заварить дверь. А спустя несколько дней залил в замок клей, я не смогла попасть к Анфисе, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» Ирина. – Я позвала своих знакомых мужчин, они выломали замок и открыли дверь.

После этого случая держать у себя Анфису Ирина боится – вдруг с кошкой снова приключится беда.

- Поэтому мы ищем для Анфисы, которая быстро идет на поправку, новую семью. Такую, в которой ее полюбят и кошка забудет о том, что ей пришлось пережить, - говорит Полина Пророкова.

Мужчины вырезают замок, чтобы спасти Анфису.

Сейчас Анфиса находится в клинике, но держать ее там долго волонтеры просто не могут – сутки пребывания в лечебнице обходятся в 1500 рублей.

- Анфиса стерилизованная, привита, обработана от паразитов и приучена к лотку, - рассказывает о подопечной Полина Пророкова. – Она есть сухой и влажный корм и любит, когда ее чешут за ушком.

Забрать Анфису в семью можно по номеру телефона 8-918-303-11-83.