«Думали, косоглазие, оказалось — рак»: годовалый мальчик из Сочи нуждается в срочной помощи

Маленький Рома Логвинов родился в октябре прошлого года. Родители были счастливы сыну с богатырским весом — 4,2 кг.

- У сыночка не было никаких отклонений, - рассказывает «КП» - Кубань» мама мальчика Илона. - Мы наблюдались у врачей, росли и питались, согласно всем методичкам.

Все было хорошо до того момента, пока Роме не исполнилось семь месяцев. Родители заметили, что у мальчика косит левый глаз.

- Мы обратились к офтальмологу здесь, в Сочи. Он увидел при осмотре новообразование сетчатки на Ромочкином глазике и отправил нас на дообследование в Краснодар, - продолжает Илона.

Полное заключение медиков в кубанской столице повергло родителей ребенка в шок — у Ромы рак глаз (двусторонняя ретинобластома)!

elenasolntsevladoshkakh Смотрите внимательно видео Именно на нем мы видим внешне как выглядит РАК глаз.Светящийся в темноте, как бы прозрачный глазик, после наступления болезни начал косить.

Причем, краснодарский онколог постановил — спасти мальчика можно только, если удалить органы зрения вовсе. Но направила родителей Ромы за дополнительным врачебным мнением в Москву.

Летом Илона с сыном побывали в ведущем онкологическом центре страны — центре имени Блохина.

- Онкологи приняли решение пробовать химиотерапию, чтобы сохранить глаз, который лучше откликнется на этот метод, - говорит мама Ромы.

К этому моменту мальчик уже не видел. Спустя полгода ценой невероятных усилий врачи добились восстановления зрения в правом глазу. Но работа над левым по-прежнему не давала результата. Специалисты снова подняли вопрос об удалении его полностью.

Родители Ромы Логвинова решили искать альтернативного решения от зарубежных врачей. И нашли такого специалиста в Швейцарии. Они отправили результаты исследований и историю Роминой болезни известному офтальмологу, профессору Франсису Мунье. Он вызывает мальчика в свою клинику. И обещает спасти Роме глаза.

Правда, лечение в швейцарской клинике будет стоить огромных денег — 2,5 млн рублей, которых у семьи нет.

Если вы хотите помочь мальчику увидеть этот мир своими глазами, то можете отправлять деньги по следующим реквизитам:

Реквизиты для помощи: Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "Солнце в ладошках" 352 700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 149, Каб. 8. Офис фонда. ДИРЕКТОР Ивановская Елена Алексеевна.

ИНН 2369980233

КПП 236901001

ОГРН 1142300000149 р/с 40703810030000000008 к/с 30101810100000000602

БИК 040349602

УДО 8619/0499 Краснодарского отделения№ 8619 ПАО "СберБанк России"

Банк получателя: Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар, указать - для Ромы Логвинова.