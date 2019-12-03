Вытащил из душа и потянул в спальню: в Армавире мужчина домогался 12-летней дочки своей сожительницы

29-летнего Сергея Семенов (имя изменено) из Армавира сейчас опрашивают силовики. Его задержали участковые после того, как в полицию на него заявила мама 12-летней Ксении Ильиной.

- Он домогался моей несовершеннолетней дочери пока меня не было дома, - сообщила 31-летняя Елена Ильина.

- Мы опросили девочку, она рассказала, что когда мамы не было дома, она купалась в душе и сожитель ее матери зашел в ванную и сказал идти за ним, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Армавира. - Девочка говорила, что он взял ее за руку и затянул в спальню, где толкнул на кровать и стянул с нее полотенце.

Со слов девочки, она ударила Сергея Семенова по голове, на что тот дал ей кулаком по руке и животу. Ксюша стала кричать, и только после этого мамин сожитель прекратил свои действия.

В полицию мама девочки заявила 13 ноября, а приставал к Ксюше ее сожители еще в начале сентября. Женщина пояснила, что пока была на работе – она трудится в кафе, - ее сожитель и приставал к ее дочери.

- По данному факту проводится проверка, - рассказал источник в правоохранительных органах. – Действия мужчины попадают под статью 132 УК РФ (« Насильственные действия сексуального характера»). Однако не исключено, что девочка все это выдумала, чтобы поссорить маму с сожителем. Назначен ряд экспертиз. Идет следствие.

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