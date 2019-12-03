2019-12-03T13:43:22+03:00
История современности

В лесах Северского района установили памятник на месте базы партизанского отряда братьев Игнатовых

Найти точку в горной местности помогли краеведы и местные жители
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Обелиск установили в горной местности Фото: ОНФ АдыгеиОбелиск установили в горной местности Фото: ОНФ Адыгеи
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В Северском районе нашли место, где располагалась основная база легендарного партизанского отряда, которым командовал Петр Игнатов с позывным «Батя». Вместе с ним диверсии готовили руководители высших учебных заведений, научные работники, инженеры, экономисты, квалифицированные рабочие, в том числе и жена командира и два сына – Евгений и Гений. За время своей деятельности отряд уничтожил более восьми тысяч фашистов.

Обелиск установили в горной местности Фото: ОНФ Адыгеи

Обелиск установили в горной местности Фото: ОНФ Адыгеи

Поисками базы отряда занимались активисты ОНФ из Адыгеи и военно-патриотический клуб «Память». Они посетили музей-квартиру семьи Игнатовых, пообщались с краеведами и отправились в Северский район.

- Местные жители указали нам на место основной базы отряда, которая располагалась на территории заброшенного лесозавода. Впоследствии на этом месте был партизанский приют, но сейчас он полностью разрушен, – рассказал активист регионального отделения ОНФ в Республике Адыгея Иван Партной.

Общественники на этом месте установили каменный памятник с надписью: «Здесь с августа 1942 г. по февраль 1943 г. располагалась основная база партизанского отряда имени братьев Игнатовых», а рядом высадили цветы и кипарисы.

Братья Игнатовы руководили группой разведчиков и минеров, им удалось провести несколько успешных диверсий и засад, не потеряв ни одного бойца.

В октябре 1942 года Евгений с братом готовили взрыв вражеского эшелона на 22-м километре железной дороги КраснодарНовороссийск. Но поезд фашистов прибыл раньше времени. Выполняя задачу, они с противотанковыми гранатами бросились к путям и взорвали мину. Эшелон, в котором находились около 500 гитлеровских солдат и офицеров рухнул под откос, при этом вагоны рушились на броневики, в которых находились автоматчики.

Братья погибли на глазах своего отца, их похоронили на Всесвятском кладбище Краснодара. В марте 1943 года им посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.

На месте гибели Евгения и Гения Игнатовых установлен скромный памятник с двумя фотографиями и звездой, теперь обелиск появился и на базе их отряда.

Активисты из Адыгеи продолжают поисковую работу. Теперь они устанавливают точные координаты места зимней стоянки отряда на южном склоне горы Стрепет. Когда все работы будут окончены, они разработают маршрутный лист по местам, связанными с партизанским отрядом имени братьев Игнатовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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