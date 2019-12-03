2019-12-03T17:53:32+03:00
Общество

В Краснодаре в ночь на 4 декабря может выпасть первый снег

Через территорию региона проходят холодные фронты
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре в ночь на 4 декабря может выпасть первый снегВ Краснодаре в ночь на 4 декабря может выпасть первый снегФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Краснодаре в ночь на 4 декабря может выпасть первый снег. Такой прогноз представили синоптики.

- Это возможно, если температура серьезно опустится и пойдут более сильные осадки. Холодные фронты как раз проходят через территорию края, поэтому может быть, что сегодня снежок ляжет и в кубанской столице, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик края Андрей Бондарь.

По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха ночью 3 декабря опустится до 0…+1. Ожидается снег с дождем. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

Также в МЧС предупреждают, что с 18:00 03 декабря до 18:00 5 декабря в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно.

Напомним, температурный режим в декабре будет близок к среднемноголетним значениям. Среднесуточные температуры – 0…-2 градуса по южной половине края. Осадков ожидается меньше климатической нормы, продолжится достаточно засушливый период. Хотя в начале декабря возможны сильные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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