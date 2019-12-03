В Краснодаре в ночь на 4 декабря может выпасть первый снег. Такой прогноз представили синоптики.

- Это возможно, если температура серьезно опустится и пойдут более сильные осадки. Холодные фронты как раз проходят через территорию края, поэтому может быть, что сегодня снежок ляжет и в кубанской столице, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик края Андрей Бондарь.

По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха ночью 3 декабря опустится до 0…+1. Ожидается снег с дождем. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

Также в МЧС предупреждают, что с 18:00 03 декабря до 18:00 5 декабря в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно.

Напомним, температурный режим в декабре будет близок к среднемноголетним значениям. Среднесуточные температуры – 0…-2 градуса по южной половине края. Осадков ожидается меньше климатической нормы, продолжится достаточно засушливый период. Хотя в начале декабря возможны сильные осадки.