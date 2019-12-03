На Кубани военный полтора месяца скрывал убийство своего сослуживца

О том, что 49-летний военнослужащий Александр Г. пропал, стало известно 13 октября 2019 года. Хотя на связь перестал выходить еще 5-го числа. Служил мужчина в части в поселке Стрелка Темрюкского района. От работы до дома по трассе всего 10 минут. Куда мог свернуть Александр, а главное, зачем, никто из близких понять не мог. В части на вопросы родных лишь пожимали плечами.

С тех пор мужчина числился без вести пропавшим. О зверской расправе над военным никто бы и не узнал, если бы один из убийц не сознался в содеянном.

- Убил я человека! – заявился в местный отдел полиции 47-летний Антон Парфенов (имя и фамилия изменены – Авт.) – Чистосердечное готов написать!

В части Григорий делал вид, будто ничего не произошло.

Правоохранители мужчину усадили на стул и стали расспрашивать, что случилось. А тем временем другие сотрудники полиции пробили мужчину по базе. Оказалось, что он местный, ранее судим за «Угрозу убийством», «Кражу» и «Грабеж».

- В ночь на 5 октября вместе с приятелем 33-летним Григорием Петросовым (имя и фамилия изменены – Авт.) мы убили его сослуживца, - потупив взгляд вниз, рассказывал на допросе Антон.

Уж что стало причиной конфликта между военными, сейчас выясняют следователи, но расправиться с ним Григорий решил самым зверским образом. Выйдя из части, мужчины прошли в район реки «Казачий ерик». Там вдвоем они напали на Александра и жестоко избили его. Удары наносили долго, в основном ногами. Когда же устали, задушили свою полуживую жертву.

Именно здесь под покровом ночи зверски избили Александра.

Убедившись, что Александр не дышит, мужчины решили спрятать тело. Место нашли быстро – заброшенную ферму в 100 метрах от части. На ее территории был старый колодец, куда они и сбросили убитого, засыпав его землей.

33-летний Григорий вернулся домой, где его ждали любимая супруга и дети. Полтора месяца он старался не вспоминать, что натворил. В части делал вид, будто ничего не произошло. Но в итоге его сдал ранее сидевший приятель.

Жена и дети Григория узнали о том, что он совершил, лишь после задержания.

- Явку с повинной Антон Парфенов написал 28 ноября, в ней он чистосердечно сознался в содеянном преступлении, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – На данный момент оба подозреваемых в убийстве задержаны. Им избрана мера пресечения – арест.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».