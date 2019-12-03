2019-12-03T15:35:45+03:00
Происшествия

На Кубани военный полтора месяца скрывал убийство своего сослуживца

Не выдержав угрызений совести, один из нападавших написал явку с повинной [фото]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Погибшего они спрятали на территории заброшенной фермы.Погибшего они спрятали на территории заброшенной фермы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

О том, что 49-летний военнослужащий Александр Г. пропал, стало известно 13 октября 2019 года. Хотя на связь перестал выходить еще 5-го числа. Служил мужчина в части в поселке Стрелка Темрюкского района. От работы до дома по трассе всего 10 минут. Куда мог свернуть Александр, а главное, зачем, никто из близких понять не мог. В части на вопросы родных лишь пожимали плечами.

С тех пор мужчина числился без вести пропавшим. О зверской расправе над военным никто бы и не узнал, если бы один из убийц не сознался в содеянном.

- Убил я человека! – заявился в местный отдел полиции 47-летний Антон Парфенов (имя и фамилия изменены – Авт.) – Чистосердечное готов написать!

В части Григорий делал вид, будто ничего не произошло.

В части Григорий делал вид, будто ничего не произошло.

Правоохранители мужчину усадили на стул и стали расспрашивать, что случилось. А тем временем другие сотрудники полиции пробили мужчину по базе. Оказалось, что он местный, ранее судим за «Угрозу убийством», «Кражу» и «Грабеж».

- В ночь на 5 октября вместе с приятелем 33-летним Григорием Петросовым (имя и фамилия изменены – Авт.) мы убили его сослуживца, - потупив взгляд вниз, рассказывал на допросе Антон.

Уж что стало причиной конфликта между военными, сейчас выясняют следователи, но расправиться с ним Григорий решил самым зверским образом. Выйдя из части, мужчины прошли в район реки «Казачий ерик». Там вдвоем они напали на Александра и жестоко избили его. Удары наносили долго, в основном ногами. Когда же устали, задушили свою полуживую жертву.

Именно здесь под покровом ночи зверски избили Александра.

Именно здесь под покровом ночи зверски избили Александра.

Убедившись, что Александр не дышит, мужчины решили спрятать тело. Место нашли быстро – заброшенную ферму в 100 метрах от части. На ее территории был старый колодец, куда они и сбросили убитого, засыпав его землей.

33-летний Григорий вернулся домой, где его ждали любимая супруга и дети. Полтора месяца он старался не вспоминать, что натворил. В части делал вид, будто ничего не произошло. Но в итоге его сдал ранее сидевший приятель.

Жена и дети Григория узнали о том, что он совершил, лишь после задержания.

Жена и дети Григория узнали о том, что он совершил, лишь после задержания.

- Явку с повинной Антон Парфенов написал 28 ноября, в ней он чистосердечно сознался в содеянном преступлении, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – На данный момент оба подозреваемых в убийстве задержаны. Им избрана мера пресечения – арест.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Краевая столица предстанет в черно-белом варианте
На Кубани пройдет второй кадровый форум
В Краснодаре откроют первый в крае мюзик-холл
Погибшего пилота вертолета в Абрау-Дюрсо похоронят за счет компании-работодателя
В Армавире грабитель избил кирпичом продавщицу из-за 2 тысяч рублей
В отношении следователя, ведущего дело замминистра сельского хозяйства Кубани, инициирована проверка
В Армавире 14-летний школьник отравился «снюсом»
На Кубани суд усилил наказание лже-застройщику из Сочи
На Кубани более 24 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение
В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр
В Краснодаре произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей
Финансирование парусного спорта на Кубани планируют увеличить
Власти Краснодара до 31 декабря рекомендуют ТЦ организовать доставку грузов в ночное время
В Новокубанском районе автомобиль вылетел в кювет
Россельхозбанк уместил возможности офиса в планшет
В Сочи проходит конференция победителей конкурсов президентских грантов
В Краснодаре у мужчины изъяли Mercedes Benz за неуплату таможенных платежей
В муниципальную собственность Краснодара передали участок под строительство школы
На Кубани задержали сбытчика фальшивых купюр
В Краснодаре местные жители попались на махинациях с землей
Кубанский парламент поддерживает развитие деловых связей с Турцией
На Кубани пропала 17-летняя девушка
Проблемы развития предпринимательства и пути их решения обсудят в Краснодаре
Футбольные встречи команды Евгения Первышова с краснодарцами продолжатся зимой
В Краснодаре разыскивают 15-летнюю Лиану Джалад
В Новороссийске грабители обчистили кассу магазина
В Сочи ожидается усиление ветра
Детский омбудсмен попросила проверить работу органов опеки после трагедии на Кубани
В Краснодаре пройдет выставка «Наивные художники Кубани»