2019-12-03T16:04:33+03:00
Общество

Плотная застройка, плохие дороги и скука: что не нравится людям в Краснодаре

В исследовании принимали участие более 93 тысяч респондентов
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: Игорь ГлазкоФото: Игорь Глазко
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Как бы часто мы не слышали о том, что в Краснодар приезжают и остаются жить люди почти из каждого региона страны, стоит помнить, что краевая столица, как и любой город, не лишен изъянов. Именно о том, что не нравится жителям в главном городе Кубани, и пойдет речь.

Исследование проводили по всей стране и опросили более 93 тысяч респондентов.

- Результаты анкетирования показывают, что жителей российских городов больше всего беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта, а также грязь и плохое благоустройство общественных мест, - отмечают эксперты.

Как проходило исследование? Людям предложили выбрать из списка ключевые проблемы. Всего их было 13. Из них каждый человек отмечал не более пяти.

КАК ГОЛОСОВАЛИ КРАСНОДАРЦЫ

Снос исторических зданий и плохой интернет волнует горожан меньше всего. Видимо, потому что и интернет нормальный, и за каждое здание активисты бьются с властями, указывая на его историческую ценность.

Однако претензий все же хватает. Например, 35% опрошенных заявили, что в городе плохие дороги, 34% - что очень плотная застройка, мешающая нормально жить. Стоит отметить, что это самый высокий показатель среди всех городов России.

- Каждый четвертый заявил, что в городе не хватает площадок для выгула собак и плохо благоустроены общественные места, - рассказывают «КП»- Кубань» эксперты. - Также горожане сетуют на плохую освещенность улиц и большое количество бродячих животных.

Что больше всего вызывает интерес, так это данные, что 22 процентам опрошенных скучно в Краснодаре. Это, учитывая богатую культурную, спортивную программы, а также обилие заведений. Интересный факт: такой же процент проголосовавших отметили, что скучно и в Москве. Видимо, тоскливо таким людям везде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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