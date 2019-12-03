Плотная застройка, плохие дороги и скука: что не нравится людям в Краснодаре

Как бы часто мы не слышали о том, что в Краснодар приезжают и остаются жить люди почти из каждого региона страны, стоит помнить, что краевая столица, как и любой город, не лишен изъянов. Именно о том, что не нравится жителям в главном городе Кубани, и пойдет речь.

Исследование проводили по всей стране и опросили более 93 тысяч респондентов.

- Результаты анкетирования показывают, что жителей российских городов больше всего беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта, а также грязь и плохое благоустройство общественных мест, - отмечают эксперты.

Как проходило исследование? Людям предложили выбрать из списка ключевые проблемы. Всего их было 13. Из них каждый человек отмечал не более пяти.

КАК ГОЛОСОВАЛИ КРАСНОДАРЦЫ

Снос исторических зданий и плохой интернет волнует горожан меньше всего. Видимо, потому что и интернет нормальный, и за каждое здание активисты бьются с властями, указывая на его историческую ценность.

Однако претензий все же хватает. Например, 35% опрошенных заявили, что в городе плохие дороги, 34% - что очень плотная застройка, мешающая нормально жить. Стоит отметить, что это самый высокий показатель среди всех городов России.

- Каждый четвертый заявил, что в городе не хватает площадок для выгула собак и плохо благоустроены общественные места, - рассказывают «КП»- Кубань» эксперты. - Также горожане сетуют на плохую освещенность улиц и большое количество бродячих животных.

Что больше всего вызывает интерес, так это данные, что 22 процентам опрошенных скучно в Краснодаре. Это, учитывая богатую культурную, спортивную программы, а также обилие заведений. Интересный факт: такой же процент проголосовавших отметили, что скучно и в Москве. Видимо, тоскливо таким людям везде.