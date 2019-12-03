В Адыгее 18-летний парень без прав влетел в группу подростков на тротуаре

Авария произошла в Майкопе на улице 2-я Крестьянская около с колледжем МГГТК АГУ. Легковой автомобиль ВАЗ-21053 наехал на группу подростков, которые стояли на тротуаре.

- Предварительно установлено, что за рулем находился 18-летний водитель, - сообщают в пресс-службе МВД по Адыгее. - Он не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив четверых подростков.

Фото: vk.com/avto_region23

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все они одногруппники, которые учатся в местном колледже. Трое из них с различными травмами были госпитализированы в детскую больницу Майкопа. Сейчас их состояние стабильное, но все же за ними наблюдают медики. Еще одного пострадавшего подростка отправили на амбулаторное лечение.

Фото: vk.com/avto_region23

Как уже удалось узнать правоохранителям, водитель не имел права управления транспортным средством, водительское удостоверение он не получал. Также есть информация, что авто ему не принадлежит - машину он взял погонять у своих знакомых.

Сразу после аварии появилась информация о том, что водитель скрылся с места ДТП, испугавшись ответственности, однако в полиции это не подтвердили.

Фото: Александра Альсова

- В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия, - добавляют в ведомстве.