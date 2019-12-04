Пропала 17-летняя школьница: что известно на данный момент

В Краснодарском крае продолжают разыскивать 17-летнюю школьницу Аллу Сафарову. Девочка, как всегда, вышла из дома в станице Чебургольской в понедельник, 2 декабря, и отправилась в школу. Но на уроках она так и не появилась. Дома Аллу тоже не дождались ни к концу учебного дня, ни в следующие пару суток.

На следующий день по тревоге был поднят весь отдел полиции Красноармейского района, родные обратились за помощью к волонтерам "Лиза Алерт". Но вскоре стало ясно, что Алла из дома сбежала.

- Она отпросилась с занятий в школе заранее. При этом родители утром в понедельник были уверены, что Алла в школу направляется. Она взяла с собой школьный рюкзак, сменную обувь, надела блузку - все то, в чем обычно уходила на занятия, - рассказал "КП" - Кубань" источник в опергруппе, занимающейся поиском подростка. - До трех часов дня ни в школе, ни дома отсутствие девочки не встревожило. Учителя были уверены, что она дома, а дома, наоборот, не сомневались, что Алла в школе. Таким образом, чтобы исчезнуть, у нее было несколько часов.

В последний раз девочку видели в Славянске-на-Кубани

А главное, позже в копилке дочери родители не нашли ни рубля из ее сбережений. У Аллы скопилась приличная сумма - около пяти тысяч рублей. Пропал и ее паспорт.

Между тем, послушная дочь и прилежная ученица никогда не создавала проблем.

- Она отличница, идет на золотую медаль, - сообщили "КП" - Кубань" в школе.

А вот друзей у Аллы особо не было. В классе, кроме исполнительности и дисциплинированности, других характеристик ей не дают. Юная длинноволосая красавица не встречалась с парнями и не прогуливала занятия. Была достаточно замкнутой.

На данный момент поиски Аллы Сафаровой ведутся уже в нескольких городах Краснодарского края. Неизвестно, куда и зачем она отправилась. Но в последний раз девочку видели в Славянске-на-Кубани.

Напомним, Алла была в пуховике цвета хаки, вязаной шапке синего цвета с желто-розовыми полосками и бубоном, в кофте с золотистыми пуговицами и в черных ботинках. С собой у нее был рюкзак и спортивная сумка.

Школьнице на вид 17 лет, рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы до пояса.

Всех, кто видел Аллу или знает, где она может находиться, просят звонить по телефонам: 8(86146)4-13-26, 8(86165)3-31-71 или 02.