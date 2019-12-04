2019-12-04T12:49:17+03:00
Происшествия

В Новороссийске подросток и его подельники убили и ограбили владельца гей-кафе

Тело 67-летнего мужчины обнаружила его родственница
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Убитый владел гей-кафе в НовороссийскеУбитый владел гей-кафе в НовороссийскеФото: социальные сети
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О жестоком убийстве 67-летнего Юрия Т. в Новороссийске говорят несколько дней. Тело мужчины на улице Грибоедова обнаружила его родственница еще 30 ноября. Убитого знали как владельца кафе, где собирались представители ЛГБТ-сообщества. Мужчину сильно избили, а его квартиру просто вывернули.

Полицейским и следователям в течение нескольких дней удалось задержать подозреваемых в грабеже и убийстве. Выяснилось, что к жестокому преступлению причастны трое молодых людей – 17, 19 и 20 лет. Они планировали нападение заранее, распределили роли и купили маски и перчатки.

Двое из них ворвались в дом мужчины через дверь балкона. На улице 19-летний соучастник в это время стоял у входа в жилье и следил за обстановкой.

- Находясь в комнате, 20-летний фигурант стал угрожать хозяину дома, принесенным с собой пневматическим оружием, а также нанес его рукояткой не менее 8 ударов в область лица мужчины. Несовершеннолетний подозреваемый в это время впустил в дом 19-летнего соучастника, вместе с которым они нанесли не менее 6 ударов руками и ногами в область головы пенсионера, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Когда мужчина потерял сознание, нападавшие начали обыскивать дом, забрали около 200 тысяч рублей и скрылись. Позже эксперты выяснят, что смерть мужчины наступила на месте от полученных травм.

- В настоящее время в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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