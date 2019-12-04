2019-12-04T16:20:57+03:00
Общество

Ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС с Украины дали гражданство, чтобы он мог получать льготное лечение в России

Инвалиду первой группы Павлу Куртали необходимо было только подписать нужный документ
Ева МУР@kp_kuban
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Павел Куртали четыре месяца находился в зоне ЧС. Фото: скриншот, пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краюПавел Куртали четыре месяца находился в зоне ЧС. Фото: скриншот, пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю
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Павел Куртали с женой Валентиной переехал на Кубань год назад. У пожилых жителей Украины не осталось родных - дети уехали в Россию еще в 2014-ом. Кроме того, в последние годы он перестал получать льготное лечение, как ликвидатор ЧС на Чернобыльской атомной электростанции.

- Отец пожилой, ему необходимы лекарства. В последнее время их было не добиться. Еще в нашем родном селе отапливать дом нужно дровами, газа нет. Вот мы и решили забрать родителей сюда, на Кубань, - рассказывает дочь Павла Анна Афонина.

В России шефство над пожилым инвалидом взяла общественная организация. Она же помогала на первых порах с лекарствами. Но для эффективного лечения тяжелейших чернобыльских последствий Павлу Куртали жизненно необходим был официальный статус гражданина России.

- Он был водителем пожарной машины, - продолжает дочь. - Мотался за 30-километровую зону отчуждения много раз. Получил серьезное облучение. Ни один орган нормально не функционирует. Хорошо, что жив остался.

Пропуск в зону отчуждения пожелтел от времени, но до сих пор имеет силу. Фото: скриншот, пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю

Пропуск в зону отчуждения пожелтел от времени, но до сих пор имеет силу. Фото: скриншот, пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю

Анна собрала необходимые документы, среди которых был пожелтевший от времени чернобыльский пропуск, взяла под руку престарелого отца и отправилась с ним в миграционную службу.

Каково было их удивление, когда выяснилось, что ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, не нужно просиживать в мучительных очередях. Присутствие Павла Петровича здесь потребовалось лишь однажды. Когда он ставил свою подпись под заявлением о принятии российского гражданства.

Ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС с Украины дали гражданство РФ.

Сейчас новый подданный РФ уже поставлен на учет в лечебницах, за что искренне благодарен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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