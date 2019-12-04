Новый аэровокзал, современная школа и праздник каждый день: Курортный Геленджик выходит на мировой уровень

В администрации Геленджика прошла пресс-конференция главы города. Алексей Богодистов подвел предварительные итоги работы за год и рассказал журналистам о дальнейших перспективах развития территории.

- За время летнего сезона в казну города поступило 29 млн рублей от курортного сбора. Эти средства пойдут на строительство скверов, возведение малых архитектурных форм и иных объектов, которые сделают облик нашего города более притягательным и будут способствовать привлечению туристов, - подчеркнул глава Геленджика.

По его словам, уже открыли сквер на улице Ленина «Старушка», а в настоящее время разрабатывается проект нового фонтана для центральной набережной.

Все сезоны хороши

В ходе пресс-конференции Алексей Богодистов рассказал, что впервые в истории Геленджика был торжественно открыт бархатный сезон. Чтобы привлечь туристов в межсезонье, разработали насыщенную программу разноплановых мероприятий, рассчитанных на все возрасты и интересы. В рамках бархатного сезона действуют ярмарки, где можно приобрести продукцию местных фермеров, изделия художественно-прикладного творчества и, конечно, посмотреть выступления кубанских творческих коллективов.

Глава города сообщил, что в новогоднюю ночь и на протяжении всех выходных дней для горожан и гостей курорта уже подготовлена развлекательная программа с участием артистов федерального уровня и местных творческих коллективов. Например, в том году при поддержке мэрии на главной площади города установили сказочный домик, в котором Дед Мороз всем детям вручал подарки.

Алексей Богодистов также отметил и востребованность курорта в весеннее время. На День Победы в город приезжают гости со всего края и других регионов страны, чтобы принять участие в патриотических мероприятиях и акциях, организованных администрацией города. В этот период гостиницы и отели курорта заполнены более чем на 80%.

К 75-летию Великой Победы глава Геленджика сделать бесплатным для всех вход в музей под открытым небом «Батарея Зубкова».

Новая поликлиника и профессиональные кадры

Алексей Богодистов рассказал о развитии здравоохранения курорта. В настоящее время решается вопрос о строительстве новой поликлиники. Поскольку мощностей старого медучреждения уже не хватает.

При этом в сфере здравоохранения существует и проблема кадрового голода. Решает ее администрация с помощью привлечения высококлассных специалистов из других регионов. В настоящее время таких докторов уже 11. В этом году для трех семей врачей администрация города выделила жилье, ведется подготовка квартир для еще пяти семей.

- Чтобы привлечь хорошего специалиста, необходимо организовать достойное место труда. Так, в этом году мы закупили современное оборудование. С его помощью можно выполнять сложные операции. Я благодарен краю и лично Вениамину Ивановичу Кондратьеву за проведение капитального ремонта в приемном отделении городской больницы, реанимации и детском инфекционном отделении. Благодаря краевой поддержке мы постепенно решаем основные проблемы города в сфере здравоохранения, - отметил глава курорта.

Решается и проблема переполненности детских образовательных учреждений. Так, при поддержке края сейчас готовится проект новой школы на 1550 мест. Стоимость строительства превышает 1 млрд рублей. По словам главы города, реализовать проект планируют уже в 2021 году.

Строительство нового аэровокзала увеличит турпоток

Как сообщил глава города, в этом году прирост авиапассажиров составил 18%. Существующий терминал не справляется с таким потоком.

- Со следующего года планируется начать строительство нового аэровокзального комплекса. Его реализация выведет Геленджик на качественно новый уровень. Что позволит нам, в том числе, увеличить и число гостей. Мы этого не боимся, ведь для развития курорта важно привлечение туристов, в том числе и в межсезонье, - отметил Алексей Богодистов.

Убрать рынки с пляжей

Тема эффективного использования пляжей является одной из приоритетных для администрации Геленджика. Как сообщил глава города, проинспектированы все пляжи курорта, включая и побережья прилегающих населенных пунктов. При этом на некоторых, в частности в Архипо-Осиповке, пляж был занят торговыми конструкциями.

- Пляжная территория является федеральной. Но если людям приходится загорать стоя, когда пляж превращен в рынок - какое право мы имеем использовать так неэффективно территорию? Поэтому мы вышли с исковым заявлением о нецелевом использовании в суд, и сейчас у нас есть решение суда о демонтаже всех конструкций, - рассказал Алексей Богодистов.

Глава Геленджика отметил, что сделать город еще более комфортным для жителей и гостей края – задача, хоть и сложная, но вполне реальная. И решать ее день за днем помогают главные принципы руководителя.

- Сила в честности, открытости и справедливости. Когда работаешь так – находишь решения для самых сложных вопросов.