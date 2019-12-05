В Сочи сиделка избила прикованную к постели Героя соцтруда

84-летняя Лидия Кабаненко из Лазаревского района Сочи уже несколько месяцев прикована к постели. Болезнь, которая скосила женщину, не позволяет ей много ходить. Поэтому родня наняла для нее сиделку. Проводить все время с мамой ее работающая дочь не может. И когда ее не было дома, за Лидией Ивановной приглядывала 54-летняя помощница Светлана Ш.

В советское время Лидию Кабаненко знал чуть ли не весь Краснодарский край. Герой соцтруда, депутат Верховного совета РСФСР. Она много ездила по стране, делилась своим богатым опытом в области животноводства.

Лидия Ивановна начинала карьеру с обычной доярки, потом стала бригадиром доильной бригады на племзаводе в Октябрьском районе Кубани, получила мастера животноводства первого класса. Когда ей было 36 лет, женщине присвоили звание Героя социалистического труда, вручили орден Ленина и золотую медаль «Серп и Молот». В то время герои соцтруда считались настоящими знаменитостями. Лидию Ивановну приглашали в школы, в институты, где она выступала перед аудиторией и рассказывала о своих успехах в работе.

А потом она с головой окунулась в политику – женщину дважды выбирали депутатом Верховного совета РСФСР. Но она продолжала делиться опытом, ездила по стране. Когда ушла из политики, из Отрадненского района переехала в поселок Лазаревский – поближе к морю. Здесь Лидия Ивановна устроилась на работу в пансионат, с которого ее и провожали на пенсию всем коллективом. А несколько лет назад Героя соцтруда скосила серьезная болезнь – возраст уже давал о себе знать. И когда Лидия Ивановна перестала вставать с постели, родня наняла для нее сиделку Светлану Ш.

Только она вместо того, чтобы заботиться о бабушке, избила ее. ЧП случилось еще в мае, когда семьи женщины не было дома. Лидия Ивановна сама рассказала дочери, что с ней произошло, когда она вернулась. И сейчас дело уже собираются передавать в суд.

- В ходе расследования этого дела установлено, что в ночь на 25 мая Светлана Ш., осуществляя присмотр за женщиной, высказала в ее адрес словесные угрозы убийством и нанесла Лидии Ивановне неустановленное количество ударов в область головы и тела, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в полиции Сочи. – Сиделка причинила лежачей больной телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

На допросах в полиции сиделка во всем созналась. Теперь ее будут судить.

- В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством») с обвинительным актом направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд, - сообщила сайту «КП»-Кубань» начальник отделения по связям со СМИ УВД Сочи Екатерина Лелекова.

Лидия Ивановна три недели восстанавливалась после побоев, и теперь новую сиделку родня женщины тщательно контролирует – чтобы не случилось подобного больше.