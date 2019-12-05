«Чувствовала головокружение, а оказалось - опухоль»: врачи удалили гигантское новообразование позвоночника и грудной клетки

51-летняя Елена пошла в свою поликлинику, когда почувствовало легкое недомогание.

- Постоянно чувствовала усталость, головокружение было, других симптомов не заметила, - рассказывала пациентка своему терапевту.

Пациентка Елена рассказывает о симптомах Аудио предоставлено ККБ №1. 00:00 00:00

Но все же врач, выслушав жалобы, отправил Елену на обследование. Результаты оказались неутешительными - у женщины нашли опухоль.

- Я, конечно, сильно испугалась, потому что не понимала, что там. Но меня направили в Краснодар и успокоилась - слышала о врачах, значит я в хороших руках, - добавляет Елена.

Хирурги, посмотрев документы пациентки, решили удалить нетипичную опухоль позвоночника. Дело в том, что размер ее большой – 10 сантиметров в диаметре. По форме новообразование напоминало гантель и всей своей тяжестью давило на спинной мозг, легкие, аорту, подключичную артерию.

Фото: Краевой клинической больницы №1.

- Вмешательство проводили две медицинские бригады, - рассказывают врачи. - Вначале нейрохирурги во главе с Игорем Басанкиным через щадящий малоинвазивный задний доступ деликатно отделили внутри- и околопозвоночную часть опухоли.

Тем самым они дали возможность торакальным хирургам выполнить видеоторакоскопию (доступ в грудную клетку осуществляется через совсем небольшие (5-20 мм) проколы - Авт.), не опасаясь серьезных осложнений.

Опухоль достигла огромных размеров. Фото: Краевой клинической больницы №1.

- В результате Николай Нарыжный и его команда специальными эндоскопическими инструментами через проколы в грудной стенке полностью удалили новообразование, - добавляют в Краевой клинической больнице №1. - Операция, которую провели кубанские хирурги – эксклюзивна. Опыт успешной тотальной резекции подобного типа новообразования (учитывая его расположение, размер и т.п.) не описан в мировой медицинской литературе.

Уже в первый день после операции Елена самостоятельно передвигалась по палате, а через неделю выписалась домой. Опухоль оказалась доброкачественной.

Комментарий нейрохирурга Игоря Басанкина. Аудио предоставлено ККБ №1. 00:00 00:00

- Из рекомендаций мне сказали, что нужно уменьшить физическую активность в ближайший месяц, да и дальше не стоит сильно напрягаться. Я домохозяйка, но все же буду стараться быть аккуратной, - говорит Елена. - Сейчас очень хочу обнять своего внука, очень соскучилась.