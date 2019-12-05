Болельщики ЦСКА хотят ругаться матом на матчах и отказываются от "халявных" билетов в обмен на тишину

Болельщики футбольного клуба ЦСКА обратились к руководству ФК "Краснодар" с просьбой не предоставлять им бесплатных билетов на условиях непреодолимой силы.

- Все знают, что мы даем бесплатные билеты всем гостям без исключения, - написал в своем твиттере коммерческий директор ФК "Краснодар" Арам Фундукян. - Взамен просим не ругаться матом и не жечь файеры на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них официальное письмо продавать им билеты, а не дарить.

Фанаты готовы заплатить за удовольствие выплеснуть свои эмоции на трибунах "Краснодара" в предстоящие выходные. В субботу, 7 декабря, футбольные болельщики ожидают одного из самых зрелищных матчей.

Напомним, по итогам 18 туров РПЛ «быки» набрали 34 очка. Это пока один из лучших результатов за историю выступлений «Краснодара» в Премьер-лиге.

ЦСКА располагается по соседству с «Краснодаром»: 4-е место, 33 очка.

История противостояния «Краснодара» с ЦСКА насчитывает 19 официальных матчей, из них 17 в Премьер-лиге и 2 в Кубке России. В этих встречах на счету «быков» 6 побед, 5 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 20-26. В домашних играх «Краснодар» одержал 4 победы при 2 ничьих, 2 поражениях.