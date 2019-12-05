2019-12-05T15:10:48+03:00
Происшествия

Пропавшую неделю назад 15-летнюю школьницу нашли за городом

Девочка жива
Ева МУР@kp_kuban
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С девочкой все хорошоС девочкой все хорошо
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Пропавшая 15-летняя школьница найдена.

- Она жива и здорова. Все в порядке, - сообщили "КП" - Кубань" в следственном комитете.

Деталей ее исчезновения не сообщают. Известно лишь, что ее нашли за пределами города, а также, что пропадает она не в первый раз.

Несколько дней о Лилии Джафаровой (имя изменено) ничего не было известно. Она ушла из дома на улице Гидростроителей 29 ноября в Краснодаре и пропала.

Сейчас правоохранители выясняют причину такого поступка подростка и проверяют обстановку в семье.

Напомним, это уже второй случай за неделю побега подростка из дома. Так, вчера, 4 ноября, в Крыму нашлась еще одна потерянная школьница. 17-летняя девочка отпросилась с уроков, не сказав об этом родителям. Она взяла накопления - около пяти тысяч рублей и паспорт. На перекладных девочка добралась до границы двух регионов. А потом отправилась в Крым. Известно, что причиной ее побега из отчего дома мог стать роман.

Между тем, ни в школе, ни близким о первой влюбленности школьницы ничего не было известно.

Сейчас она тоже уже находится дома с семьей.

Специалисты предполагают, что обеим девочкам будет назначена помощь психолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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