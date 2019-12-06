«Ожог груди и переломы»: в Сочи на мать, избившую своего месячного сына, завели уголовное дело

Об этом случае сочинским полицейским сообщила медсестра городской больницы №9, куда госпитализировали маленького Рафаэля (имя изменено - Авт.). Крохе был всего месяц от роду. Однако медики ужаснулись, в каком состоянии поступил мальчик.

- У него были переломы правой плечевой и лучевой кости. Можно предположить, что на мальчика поднимали руку, - рассказал «КП» - Кубань» источник в больнице. - Осмотрев ребенка, обнаружили у него был ожог грудной клетки. Правда, уже начался процесс эпитализации, то есть пошло рубцевание. Такое ощущение, будто кроху ошпарили кипятком. Ребенка в итоге отправили на амбулаторное лечение.

О травмах мальчика сообщила медсестра больницы.

Как выяснилось, травмы Рафаэль получил в родном доме, куда и поспешили из местного отдела по делам несовершеннолетнего. Выяснилось, что 21-летняя мать мальчика Светлана (имя изменено - Авт.) состоит на профилактическом учете в полиции.

- Налицо нарушение статей 63, 65 Семейного кодекса РФ. Эта женщина не исполняет своих обязанностей родителя по воспитанию новорожденного сына, не заботится о его здоровье, жестоко обращается с ним, бьет его за мало мальский плач, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Травмы мальчик получил в родном доме.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас идут разбирательства.

- Отделом дознания (Хостинский район) УВД по Сочи возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - прокомментировала «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отделения по связям со СМИ УВД Сочи Екатерина Лелекова.

В случае, если Светлану признают виновной, ей грозит штраф до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 440 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет. Не исключено, что женщину могут отправить за решетку. Тем более, что перед законом она уже представала. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в феврале 2019 года Хостинский районный суд Сочи рассматривал дело об административном правонарушении. Женщина была на третьем месяце беременности.

- Девушка находилась в общественном месте и вела себя вызывающе, выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками на законные требования сотрудников полиции прекратить хулиганские действия не реагировала, - следует из решения суда. - Свою вину девушка признала полностью.

За это Светлану арестовали на двое суток.