65 ударов ножом за замечание: на Кубани мужчина зверски расправился с женой и тещей, 2-летняя девочка чудом выжила

Кровавая семейная драма произошла в одном из домов в хуторе Южном Крымского района Краснодарского края. Именно здесь проживала 37-летняя Наталья (имя изменено - Авт.) вместе со своей 68-летней матерью и двумя маленькими детьми. Супруг Натальи - Михаил (имя изменено - Авт.) живет в 20 километрах от них - в Абинском районе.

Как выяснили следователи, между мужчиной и пожилой женщиной часто происходили ссоры, в основном - на бытовой почве. Очередной конфликт закончился трагедией. 4 декабря Михаил приехал в гости к родственникам. Теща сделала ему замечание, мужчина вспылил - начался скандал, после чего мужчина уехал к себе. Но ненадолго.

Взяв в кухонном столе нож, он вернулся в дом супруги ночью. Зашел в комнату, где спали Наталья с матерью и буквально изрешетил их тела. Он наносил удары снова и снова, будто в бреду.

Фото с места убийства. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, но злоумышленник догнал ее возле калитки дома и продолжил наносить ей удары ножом, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

Но разъяренного мужчину это не остановило - он вернулся в дом и трижды вонзил лезвие в тело двухлетней дочери. После зверской расправы Михаил вернулся к себе домой, забрав с собой детей.

Утром 5 декабря мужчина наконец осознал, что натворил, потому пошел сдаваться в полицию. По некоторым данным, Михаил состоит на учете у психиатра.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Во время осмотра на теле 37-летней потерпевшей обнаружено (!) более 40 повреждений, на теле ее матери - более 25 ранений, в результате которых они скончались, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - У двухлетней девочки три непроникающих ранения в области предплечья и живота.

Видео допроса подозреваемого в убийстве жены и тещи в Краснодарском крае Видео: СК России..

Михаила уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас с ним общается следователь.

- Частично раскаиваюсь, - сказал мужчина на допросе.

На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Что касается детей, то они были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь. Угрозы их жизни и здоровья нет. К ним уже выехали работники органов опеки, которые определят, где дальше будут жить дети.