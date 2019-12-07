Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ

В центральном матче 19 тура премьер-лиги «Краснодар» принимает ЦСКА. Этот матч станет последним в чемпионате перед зимней паузой для обеих команд. Впереди у соперников еще по одной игре в Лиге Европы.

«Краснодар» занимает третью строчку, имея в активе 34 очка, у ЦСКА четвертая позиция и 33 балла. С учетом поражения «Локомотива» в этом туре от «Арсенала», у обеих команд есть шанс подняться на вторую строчку и уйти на перерыв в зоне Лиги Чемпионов.

Тема дня: ФК Краснодар принимает ЦСКА 00:00 00:00

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019.

Статистика личных встреч Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019

Краснодар - ЦСКА. 0:1. Иван Обляков, Российская Премьер-Лига, 19 тур 07.12.2019.Иван Обляков забивает красивый гол. Супергол Ивана Облякова

Краснодар - ЦСКА. 1:1. Ари, Российская Премьер-Лига, 19 тур 07.12.2019.Ари сравнивает счет в матче

В истории противостояния «Краснодара» и ЦСКА 19 официальных матчей, в которых у «быков» шесть побед и восемь поражений, еще пять игр завершились вничью. В домашних играх «Краснодар» одержал 4 победы при 2 ничьих, 2 поражениях и разнице мячей 9:5.

В первом круге текущего сезона команды выдали яркий матч. В первом тайме ЦСКА забил три безответных мяча, а во втором тайме Берг смог отыграть два гола. В концовке у «Краснодара» были все шансы вырвать ничью, но ЦСКА удержал победу.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019

Букмекеры оценивают шансы команд примерно равными, отдавая преимущество «Краснодару», который на домашней арене играет неплохо. Коэффициент на победу «быков» – 2,35, на ничью – 3,3, на победу ЦСКА - 3,05.

Прогноз на матч Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019

Прогноз «КП» - победа «Краснодара»

Время начала матча Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019

Матч Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019

Прямая видеотрансляция матча Краснодар – ЦСКА состоится 7 декабря, она начнется в 16:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019

Трансляция матча Краснодар – ЦСКА 7 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 15:55 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru