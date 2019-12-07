Елочные базары 2019 в Краснодаре: где купить елку на Новый год

Главный атрибут Нового года - это елка. Если ее не нарядить, никакого праздничного настроения не будет. К счастью, уже на следующей недели жители кубанской столицы смогут порадовать свою семью хвойным ароматом. В воскресенье, 15 декабря, заработают елочные базары 2019 в Краснодаре. Открыты они будут вплоть до Нового года.

В городе будет работать 54 торговых точки по 46 адресам где краснодарцы смогут выбрать ель на свой вкус и кошелек: маленькую, пушистую, высокую, красивую, дешевую – в общем ту, которая порадует всю семью.

Купить ель, пихту или сосну краснодарцы смогут с 08:00 до 22:00. Как обычно, елочные базары сделают из легковозводимых конструкций и украсят их праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Так что пропустить торговую точку вы точно не сможете.

- В краевой центр новогодние деревья доставят преимущественно из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края, — рассказал начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Сергей Тебеньков.

Сколько стоит новогодняя елка в Краснодаре 2019

Цены, как говорят в мэрии, особо не изменятся. По предварительным оценкам, цены с прошлого годаодин метр пихты будет стоить от 600 рублей за метр, ели – от 500 рублей за метр, а сосна обойдется минимум в 600 рублей за целое дерево.

На всех елочных базарах вам помогут упаковать дерево в сетку, а за отдельную плату даже могут доставить на дом.

Где купить новогоднюю елку в Краснодаре 2019

- Проспект Чекистов (вблизи многоэтажек № 7/1–7);

- Проспект Чекистов (рядом с домом № 9);

- Проспект Чекистов (около дома № 29) - ул. Бульварное Кольцо (вблизи дома № 23);

- Ул. Заводская (вблизи дома № 4);

- Ул. им. Калинина – ул. им. Каляева;

- Ул. им. Тургенева – ул. Северная;

- Ул. им. Тургенева (около дома № 110) - ул. им. Гагарина;

- Ул. им. Тургенева (вблизи дома № 113);

- Ул. Лузана (рядом с домом № 12);

- Ул. Бургасская – ул. им. Айвазовского;

- Ул. им. Стасова – ул. Бургасская;

- Ул. им. Шевченко – ул. Ставропольская;

- Ул. Колхозная – ул. им. 40-летия Победы;

- Ул. Московская – ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»);

- Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);

- Ул. Садовая (около дома № 2);

- Ул. Ставропольская (рядом с домом №102) – ул. им. Вишняковой;

- Ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) – ул. им. Стасова;

- Ул. им. Шевченко – ул. Ставропольская;

- Ул. Ставропольская (рядом с домом № 254) – ул. им. Стасова;

- Ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина);

- Проезд им. Репина (вблизи дома № 40);

- Ростовское шоссе, 12 км;

- Станица Елизаветинская, ул. Степная – ул. им. Шевченко;

- Ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 48/1);

- Ул. им. Атарбекова (вблизи дома № 30);

- Ул. им. Герцена – ул. им. Атарбекова;

- Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я площадка);

- Ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ);

- Ул. им. Карякина (вблизи дома № 10 – 18);

- Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111);

- Ул. Красных Партизан (рядом с домом № 163);

– ул. Сочинская Ул. Российская (вблизи дома № 257);

- ул. им. Евдокии Бершанской (рядом с домом № 216);

- ул. им. Евдокии Бершанской – ул. им. Лавочкина;

- Ул. Новороссийская – ул. Волжская (вблизи строения № 77);

- Ул. им. Селезнева (вблизи дома № 134) – ул. им. Стасова;

- Ул. Сормовская (около дома № 102) – ул. Симферопольская;

- Ул. Сормовская (вблизи дома № 110);

- Ул. Сормовская – ул. Онежская (рядом с домом № 3);

- Ул. Трудовой Славы – ул. им. Игнатова;

- Ул. Северная – ул. им. Володарского;

- Ул. им. Тюляева (вблизи дома № 1);

- Ул. Трудовой Славы (рядом с домом № 36);

- Ул. Промышленная (вблизи дома № 23);

- Ул. Гидростроителей (около многоэтажки № 12).

Где купить новогодние игрушки в Краснодаре 2019

- ул. Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);

- ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);

- ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30);

- ул. им. Вавилова (вблизи строения № 1);

- ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2);

- ул. им. Карякина (вблизи строений № № 10–18);

- ул. им. Гагарина (вблизи строения № 75/1);

- ул. Славянская — ул. им. Доватора.