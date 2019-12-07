Елочные базары 2019 в Краснодаре: где купить елку на Новый год
Главный атрибут Нового года - это елка. Если ее не нарядить, никакого праздничного настроения не будет. К счастью, уже на следующей недели жители кубанской столицы смогут порадовать свою семью хвойным ароматом. В воскресенье, 15 декабря, заработают елочные базары 2019 в Краснодаре. Открыты они будут вплоть до Нового года.
В городе будет работать 54 торговых точки по 46 адресам где краснодарцы смогут выбрать ель на свой вкус и кошелек: маленькую, пушистую, высокую, красивую, дешевую – в общем ту, которая порадует всю семью.
Купить ель, пихту или сосну краснодарцы смогут с 08:00 до 22:00. Как обычно, елочные базары сделают из легковозводимых конструкций и украсят их праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Так что пропустить торговую точку вы точно не сможете.
- В краевой центр новогодние деревья доставят преимущественно из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края, — рассказал начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Сергей Тебеньков.
Сколько стоит новогодняя елка в Краснодаре 2019
Цены, как говорят в мэрии, особо не изменятся. По предварительным оценкам, цены с прошлого годаодин метр пихты будет стоить от 600 рублей за метр, ели – от 500 рублей за метр, а сосна обойдется минимум в 600 рублей за целое дерево.
На всех елочных базарах вам помогут упаковать дерево в сетку, а за отдельную плату даже могут доставить на дом.
Где купить новогоднюю елку в Краснодаре 2019
- Проспект Чекистов (вблизи многоэтажек № 7/1–7);
- Проспект Чекистов (рядом с домом № 9);
- Проспект Чекистов (около дома № 29) - ул. Бульварное Кольцо (вблизи дома № 23);
- Ул. Заводская (вблизи дома № 4);
- Ул. им. Калинина – ул. им. Каляева;
- Ул. им. Тургенева – ул. Северная;
- Ул. им. Тургенева (около дома № 110) - ул. им. Гагарина;
- Ул. им. Тургенева (вблизи дома № 113);
- Ул. Лузана (рядом с домом № 12);
- Ул. Бургасская – ул. им. Айвазовского;
- Ул. им. Стасова – ул. Бургасская;
- Ул. им. Шевченко – ул. Ставропольская;
- Ул. Колхозная – ул. им. 40-летия Победы;
- Ул. Московская – ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»);
- Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);
- Ул. Садовая (около дома № 2);
- Ул. Ставропольская (рядом с домом №102) – ул. им. Вишняковой;
- Ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) – ул. им. Стасова;
- Ул. им. Шевченко – ул. Ставропольская;
- Ул. Ставропольская (рядом с домом № 254) – ул. им. Стасова;
- Ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина);
- Проезд им. Репина (вблизи дома № 40);
- Ростовское шоссе, 12 км;
- Станица Елизаветинская, ул. Степная – ул. им. Шевченко;
- Ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 48/1);
- Ул. им. Атарбекова (вблизи дома № 30);
- Ул. им. Герцена – ул. им. Атарбекова;
- Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я площадка);
- Ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ);
- Ул. им. Карякина (вблизи дома № 10 – 18);
- Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111);
- Ул. Красных Партизан (рядом с домом № 163);
– ул. Сочинская Ул. Российская (вблизи дома № 257);
- ул. им. Евдокии Бершанской (рядом с домом № 216);
- ул. им. Евдокии Бершанской – ул. им. Лавочкина;
- Ул. Новороссийская – ул. Волжская (вблизи строения № 77);
- Ул. им. Селезнева (вблизи дома № 134) – ул. им. Стасова;
- Ул. Сормовская (около дома № 102) – ул. Симферопольская;
- Ул. Сормовская (вблизи дома № 110);
- Ул. Сормовская – ул. Онежская (рядом с домом № 3);
- Ул. Трудовой Славы – ул. им. Игнатова;
- Ул. Северная – ул. им. Володарского;
- Ул. им. Тюляева (вблизи дома № 1);
- Ул. Трудовой Славы (рядом с домом № 36);
- Ул. Промышленная (вблизи дома № 23);
- Ул. Гидростроителей (около многоэтажки № 12).
Где купить новогодние игрушки в Краснодаре 2019
- ул. Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
- ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);
- ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30);
- ул. им. Вавилова (вблизи строения № 1);
- ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2);
- ул. им. Карякина (вблизи строений № № 10–18);
- ул. им. Гагарина (вблизи строения № 75/1);
- ул. Славянская — ул. им. Доватора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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