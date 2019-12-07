Обзор матча Краснодар - ЦСКА 7 декабря 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в последнем матче премьер-лиги перед зимней паузой. На 15-й минуте Иван Обляков точным ударом издали открыл счет, во втором тайме за «Краснодар» отличился Ари, успевший на добивание после своего же удара с пенальти. «Краснодар» набрал 35 очков и уходит на перерыв на втором месте, ЦСКА – третий.

Краснодар - ЦСКА. 0:1. Иван Обляков, Российская Премьер-Лига, 19 тур 07.12.2019.Иван Обляков забивает красивый гол. Супергол Ивана Облякова

Краснодар - ЦСКА. 1:1. Ари, Российская Премьер-Лига, 19 тур 07.12.2019.Ари сравнивает счет в матче

Обзор матча Краснодар - ЦСКА 7 декабря 2019

В первые минуты матча «Краснодар» сумел создать несколько моментов. Сначала Вильена приложился издали, но Акинфеев без труда справился с ударом, затем сольный проход устроил Вандерсон. Бразилец обыграл всю защиту «армейцев», вышел к воротам, но мяч после его удара разминулся со створом ворот.

ЦСКА ответил опаснейшей атакой, в которой Сафонов справился с выстрелом Влашича с угла вратарской. А вот с пушкой, которую зарядил Иван Обляков, молодой голкипер «Краснодара» справиться не смог.

Полузащитник «красно-синих» получил мяч метрах в 22 от ворот и решился на дальний удар. Мяч по идеальной траектории попал в штангу и оказался в сетке. После этого произошла судейская пятиминутка, красавец-гол засчитывать не спешили. Арбитру Казарцеву подсказали ассистенты VAR, что в начале эпизода толкнули Ари. Фол если и был, то совсем незначительный, однако на совещание ушло четыре минуты, после чего судья все же сам пошел смотреть на монитор. Увидев все своими глазами Казарцев без сомнений засчитал гол – 0:1. Неясно только, что мешало ему подойти к экрану сразу.

В середине тайма ЦСКА имел преимущество, но без явных моментов, а «Краснодар» оправился от удара Облякова только к 35-й минуте. «Армейцы» испытывали давление до перерыва, включая пять добавленных минут, но не самый опасный удар Вильены в начале матча оказался единственным точным у «Краснодара» в первом тайме.

В перерыве Мурад Мусаев заменил Стоцкого на Скопинцева, рассчитывая добавить активности на левом фланге. Правда, активным начало второго тайма никак не назовешь. Взрыв произошел на 57-й минуте, когда Ари откатил мяч Вильена. Голландец бил наверняка метров с восьми, а Акинфеев провожал снаряд, угодивший в перекладину, взглядом. Но «Краснодар» успел на подбор, в этом же эпизоде мяч оказался у Ари, на котором сфолил Обляков.

Краснодар - ЦСКА - 1:1. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 19 тур 07.12.2019.Краснодар - ЦСКА - 1:1. Обзор матча

Казарцев указал на «точку» и выдал предупреждение Дзагоеву. И снова судьи долго совещались. Спустя пару минут главный арбитр снова пошел к экрану и показал «горчичник» Облякову. А Ари готовился бить пенальти. Акинфеев с ударом бразильца справился, но нападающий оказался первым на мяче и отправил его в ворота – 1:1.

В первой же атаке после розыгрыша мяча ЦСКА мог выйти вперед, если бы Спайич в последний момент не накрыл удар Влашича. После этого «Краснодар» завладел инициативой, а трибуны скандировали «нужен гол». По замыслу тренерского штаба хозяев забить его должен был Берг, вышедший на замену вместо Ари.

А отличиться мог Набабкин, который здорово получил мяч в штрафной и классно пробил, но Сафонов снова спас свою команду. После удара в «армейца» врезался Вандерсон, Казарцев снова долго совещался и сам пошел смотреть эпизод. Пенальти он в нем не увидел, а тем временем закончилась пятая добавленная минута. Голов в этот вечер зрители больше не увидели. Финальный свисток на 101-й минуте бесконечного матча зафиксировал ничью в пользу «Зенита».

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – ЦСКА 1:1 (0:1). Голы: Ари,63 - Обляков, 15.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Олссон (Камболов, 83), Вильена, Стоцкий (Скопинцев, 46), Вандерсон, Ари (Берг, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Влашич (Бийол, 87), Чалов

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Вильена, 90+9 - Влашич, 42, Дзагоев, 58, Обляков, 62, Чалов, 65, Набабкин, 74, Дивеев, 90.

7 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 29 567 зрителей.

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