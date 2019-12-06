Краснодар - ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ

В субботу 7 декабря в центральном матче 19 тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает столичный ЦСКА. Эта игра станет последней домашней для «горожан» перед зимней паузой.

По итогам 18 туров РПЛ «быки» набрали 34 очка и занимают третью строчку, у ЦСКА всего на один балл меньше и четвертое место. В прошлом туре «Краснодар» поделил очки с «Тамбовом», а «армейцы» уступили «Арсеналу» в Туле.

Прогноз и ставки на матч Краснодар – ЦСКА 7 декабря

Букмекеры оценивают шансы команд примерно равными, отдавая преимущество «Краснодару», который на домашней арене играет неплохо. Коэффициент на победу «быков» – 2,35, на ничью – 3,3, на победу ЦСКА - 3,05.

Прогноз «КП» - победа «Краснодара».

История встреч Краснодар - ЦСКА

В истории противостояния «Краснодара» и ЦСКА 19 официальных матчей, в которых у «быков» шесть побед и восемь поражений, еще пять игр завершились вничью. В домашних играх «Краснодар» одержал 4 победы при 2 ничьих, 2 поражениях и разнице мячей 9:5.

В первом круге текущего сезона команды выдали яркий матч. В первом тайме ЦСКА забил три безответных мяча, а во втором тайме Берг смог отыграть два гола. В концовке у «Краснодара» были все шансы вырвать ничью, но ЦСКА удержал победу.