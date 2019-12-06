2019-12-06T15:52:07+03:00
Происшествия

Хакера из Краснодарского края обвинили в кибератаке на РЖД

Молодой человек рассказал, что хотел «прокачать» свои навыки [видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Парень свою вину признал Фото: СК РоссииПарень свою вину признал Фото: СК России
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26-летнему жителю Краснодарского края в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России предъявили обвинение в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны, а также неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Следователи предъявили обвинения хакеру из Краснодарского края в кибератаке на РЖД.

Молодой человек летом 2019 года незаконно получил доступ к корпоративному сайту РЖД, скопировал сотни тысяч фотографий и сведений о руководстве компании. Для входа он использовал учетные записи двух пользователей и 96 уникальных ip-адресов.

- Вышеуказанные данные впоследствии были опубликованы на одном из интернет-ресурсов, хостинг которого расположен в Федеративной Республике Германия, - сообщают в пресс-службе СК России.

Хакером оказался работник в it-сферы. Его задержали сотрудники управления «К» МВД России при содействии службы безопасности РЖД. Он уже признал свою вину.

Молодой человек рассказал, что увидел бумагу с логином и паролем для входа на корпоративный сайт случайно в паспорте у одного из своих знакомых.

- Я хотел узнать, как устроены сайты крупных компаний. Целью было самообучение и развитие профессиональных навыков, - признается задержанный. – Узнав о резонансе, я старался минимизировать причиненный ущерб.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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