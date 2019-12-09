2019-12-09T13:45:00+03:00
Здоровье

«Буду всю жизнь молиться за тех, кто спас маму!»: в Геленджике врачи оживили воспитательницу детсада, у которой остановилось сердце

Сейчас женщина находится в больнице
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На фото фельдшеры Екатерина Ганерт и Сергей Полин. Фото: администрации Геленджика.На фото фельдшеры Екатерина Ганерт и Сергей Полин. Фото: администрации Геленджика.
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Тот день для 53-летнего воспитателя детского сада Елены Кирик начался как обычно. Рано утром женщина встала с постели и почувствовала небольшой дискомфорт в груди. Но значения этому не придала и поехала на работу.

- Мы живем в Кабардинке, а детский сад находится в Геленджике, потому мама встает пораньше, чтобы успеть, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» сын женщины Андрей.

Утром как обычно - детсадовская суета. Однако снова Елена почувствовала себя нехорошо. Об этом она сказала своим коллегам. Педагоги накапали ей корвалола. Когда же боль усилилась и начались перебои в ритме сердца, испугавшиеся воспитатели решили вызвать скорую.

Елена Кирик перенесла обширный инфаркт.

Елена Кирик перенесла обширный инфаркт.

- В тот самый момент, когда они вызывали врачей, мама потеряла сознание. Когда же медики были на месте, они уже зафиксировали клиническую смерть! - продолжает Андрей Кирик.

К счастью, врачи смогли оживить Елену - ей сделали непрямой массаж сердца. А затем с помощью дефибриллятора «завели» сердце. После чего воспитателя подключили к искусственному аппарату вентиляции легких и доставили в больницу.

Уже позже стали известны имена спасителей - в детский сад выезжали фельдшеры Екатерины Ганерт и Нателлы Белан вместе с водителем Сергеем Сиваковым.

- Она никогда не жаловалась на боли в сердце. Правда, у нее иногда скакало давление - мама гипертоник. Уже в больнице нам сказали, что произошел острый обширный инфаркт, из-за чего мама находилась в коме чуть меньше суток. Сейчас она в палате, состояние удовлетворительное, но все же ей предстоит долгое и тяжелое восстановление. Но спасибо врачам за мою маму! Они спасли ей жизнь., - говорит сын женщины. - Всю жизнь буду за них молиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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