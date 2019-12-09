2019-12-09T14:09:32+03:00
Происшествия

Завсегдатай ночного клуба в Краснодаре расстрелял охранника за отказ пропустить внутрь

Жителя Чечни уже ищет полиция
Ева МУР@kp_kuban
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Две недели назад в заведении этот посетитель уже стрелял. Но по-прежнему находится на свободеДве недели назад в заведении этот посетитель уже стрелял. Но по-прежнему находится на свободеФото: соцсети
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Инцидент произошел ночью, 9 декабря, в одном из ночных клубов кубанской столицы. Ближе к четырем часам утра в "Винегрет" (так называется заведение) начал ломиться нетрезвый гость. Завсегдатай клуба давно известен его сотрудникам своим горячим нравом. Он не раз провоцировал здесь драки и конфликты.

На входе 28-летнего жителя Чечни (его личность была установлена позже - авт.) остановил широкоплечий охранник, сказав, что вход молодому человеку заказан.

- Он остановил его и сказал, что репутация посетителя ему известна. А требования руководства клуба запрещают ему пускать в зал дебошира, - рассказывают очевидцы конфликта.

На это гость отреагировал агрессивно и выхватил из кармана куртки пистолет. Разрядив обойму в своего обидчика, он сбежал.

- Сейчас ведется розыск стрелявшего и устанавливается тип оружия, из которого он стрелял, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Охранник заведения получил не менее пяти выстрелов. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Между тем, это происшествие с участием беглеца с травматом уже не первое в "Винегрете". Две недели назад он устроил стрельбу по поводу конфликта с одним из посетителей. В тот вечер каким-то чудом никто не пострадал.

Между тем, инициатора бойни тогда не изолировали. А по поводу инцидента до сих пор длится проверка.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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