2019-12-09T17:45:10+03:00
Общество

День длинных ковшей: в Краснодаре начали ровнять с землей скобяной квартал Сенного рынка

Под снос пойдут около 200 павильонов [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На территории скобяного квартала продавали разные хозяйственные вещи, в том числе строительные инструменты. Фото: krd.ruНа территории скобяного квартала продавали разные хозяйственные вещи, в том числе строительные инструменты. Фото: krd.ru

Вопрос о сносе остатков Сенного рынка поднимался неоднократно. Речь идет о так называемом «скобяном квартале», который расположен в границах улиц Октябрьской, Калинина, Кирова и Буденного. И стоит сказать, это единственный сохранившийся до наших дней «квадрат» Сенного базара.

Сейчас приступили к сносу пяти торговых объектов, по которым истекли сроки аренды. Фото: krd.ru

Сейчас приступили к сносу пяти торговых объектов, по которым истекли сроки аренды. Фото: krd.ru

В июле 2007 года этот «кубик» собирались перенести на прилегающую территорию «шайбы». Так в народе называют круглый крытый рынок, расположенный на улице Октябрьской. Но эти планы так не воплотились в жизнь.

Работы по демонтажу продлятся больше месяца. Фото: krd.ru

Работы по демонтажу продлятся больше месяца. Фото: krd.ru

О том, что торговые павильоны пустят под экскаватор, заговорили вновь спустя 10 лет. Пару месяцев назад в администрации призвали не торопить события, поскольку надо было выяснить, есть ли договоры, заключенные с предпринимателями. Но уже тогда глава Краснодара заявил - «То, в каком виде сейчас находится рынок, он быть не должен. Тем более в центре города».

Территория, по словам мэра, требует преобразования. Фото: krd.ru

Территория, по словам мэра, требует преобразования. Фото: krd.ru

И вот 9 декабря начали ровнять с землей скобяной квартал.

- Сейчас муниципальная служба приступила к сносу пяти нестационарных торговых объектов, по которым истек срок договора аренды, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Они расположены в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного.

Вот так скобяной квартал выглядит с коптера. Фото: krd.ru

Вот так скобяной квартал выглядит с коптера. Фото: krd.ru

По словам мэра города, по многим торговым объектам истекли сроки аренды. По данным городского управления торговли и бытового обслуживания, предпринимателям «скобяных рядов» предложили 20 свободных торговых мест на территории Сенного рынка и еще 50 мест в торговом комплексе на улице Калинина.

Схема сноса. Фото: krd.ru

Схема сноса. Фото: krd.ru

- Мы заранее предупредили владельцев павильонов — это около 200 торговых объектов, договоры по которым уже истекли, о том, что строения планируем поэтапно демонтировать, - сказал Евгений Первышов. - Территорию возвратим в муниципальную собственность и используем для дальнейшего развития центра Краснодара.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Что планируется, возвести на освободившемся участке, пока неизвестно.

- После обследования территории стало понятно, что она требует преобразования. Сейчас это хаотичное скопление ларьков, - говорят в городской администрации. - Состояние квартала очень хорошо видно, в частности, на снимках, сделанных с коптера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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