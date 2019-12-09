2019-12-09T17:44:43+03:00
Общество

«Есть наработки»: Как полиция расследует дела о разобранных иномарках в Краснодаре

С припаркованных автомобилей снимают колеса и двери
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Машину разобрали, но никто не видел кто и как это сделалМашину разобрали, но никто не видел кто и как это сделалФото: СОЦСЕТИ
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В Краснодаре автомобильные кражи вышли на новый уровень. Теперь злоумышленники не воруют магнитолы и сумки, они буквально разбирают на детали дорогостоящие иномарки. О первом случае стало известно в начале декабря.

Эту машину тоже разобрали ночью Фото: @typodar

Эту машину тоже разобрали ночью Фото: @typodar

В микрорайоне Гидростроителей неизвестные сняли двери, бампер, капот и фары с Toyota Camry. По такой же схеме были частично разобраны KIA и Toyota Camry в Юбилейном микрорайоне. На улице Игнатова злоумышленники сняли колеса с автомобиля Mazda CX-5.

Ущерб хозяин этого авто оценил в 100 рублей

Ущерб хозяин этого авто оценил в 100 рублей

Кроме того, в соцсетях сообщалось о том, что на улицах Гаражной и Гаврилова остались без фар Audi и Land Cruiser, на улице Монтажников пострадал Porshe Cayenne. О колесных кражах рассказывали в районе «Красной Площади» и 2-й Пятилетки.

Фактами дерзких краж обеспокоены в администрации Краснодара.

- Надеемся, что в ближайшее время все следственные мероприятия будут проведены, надо предотвратить дальнейшее развитие таких событий. Потому что, безусловно, конечно, еще раз подчеркну: это уже сверхцинизм. Это же не минута времени — разобрать автомобиль. Несколько часов требуется, наверное, для того, чтобы в такой вид привести транспортное средство. И что, никто не замечает? – возмущен глава краевого центра Евгений Первышов.

В полиции сообщают, что по всем фактам проводят проверки, но пока злоумышленники не пойманы.

- Да, безусловно, меры принимаются. И есть уже наработки определенные. Особенно по Карасунскому округу. Вопрос этот на контроле у начальника управления МВД по городу Краснодару. Каждый день окружные подразделения отчитываются о проделанной работе, перед ними стоит задача по раскрытию этих преступлений, - заявил и.о. начальника городской полиции по охране общественного порядка Сергей Гришко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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