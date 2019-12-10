Это единственное жилье: суд отказал мэрии Сочи сносить дома членов Всероссийского общества глухих

11 человек, у которых серьезные проблемы со слухом, чуть не остались в Сочи без крыши над головой. Спор разгорелся за участки, которые находятся в одном из престижных районов курорта «Голубая дача».

Еще в декабре прошлого года администрация курорта подала иск в Лазаревский суд Сочи о сносе домов, в которых живут члены Всероссийского общества глухих. Мэрии тогда заявила, что дома возведены незаконно и их необходимо сровнять с землей. И суд иск удовлетворил.

- Но судебная коллегия краевого суда не согласилась с решением районного суда и пришла к выводу об отсутствии оснований полагать, что ответчики самовольно заняли спорные земельные участки, - пояснили в Краснодарском краевом суде. - Кроме того, возведенные на участках строения не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. А дома, в которых живут инвалиды по слуху – их единственное жилье.

Как выяснилось, администрация Сочи подала иск в Лазаревский райсуд еще в декабре прошлого года. А уже весной его удовлетворили. Юрист инвалидов подал апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. И пока шло разбирательство в вышестоящей инстанции, на территорию поселка заехала техника и начала возводить бетонные стены.

- Что это за люди – мы не знаем, но стройка началась активная, благо, что она не мешала ответчикам, - пояснил сайту «КП»-Кубань» представитель ответчиков Алексей Штомпель. - А до того, как пойти в суд, мэрия оштрафовала жильцов за то, что у них не оформлены все документы как положено. В частности, не было свидетельств на участки. Так как уже много лет жители этого района просто не могли оформить право собственности - чиновники всячески этому препятствовали.

Как выяснила коллегия Краснодарского краевого суда, жить на территории «Голубой дачи» инвалиды имели полное право. Еще в 1957 году санаторий «Маяк», который находился на этом участке, передал земли Всероссийскому обществу глухонемых. И они могли жить на этой территории и вести хозяйство.

В сочинском районе "Голубая дача" идет стройка на землях, которые принадлежат инвалидам.

Краевой суд решение суда первой инстанции отменил, а в удовлетворении иска администрации Сочи к членами Всероссийского общества глухих - отказал. Решение уже вступило в законную силу.

- И мы теперь надеемся, что с этим решением суда инвалидам будет проще получить недостающие документы на землю, - пояснил Алексей Штомпель.