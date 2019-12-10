«Поддержу всех, кто пойдет под нейтральным флагом»: олимпийский чемпион Арсен Галстян о решении WADA лишить Россию Игр

Новость о том, что исполком WADA лишил Россию Олимпиад и Чемпионатов мира на 4 года, шокировала многих любителей спортивных соревнований. Но больнее всего решение Всемирного антидопингового агентства восприняли спортсмены. Для них путевка на Олимпийские игры - одно из важных достижений в жизни, а ради победы атлеты готовы изнурять себя ежедневными тренировками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

Тот, кто докажет WADA, что не принимал допинг, сможет выступить под нейтральным флагом. Таким правом хочет воспользоваться и российский борец греко-римского стиля, чемпион России и мира, заслуженный мастер спорта Степан Марянян из станицы Динской. В случае, если ему представится возможность поехать и выступить на Олимпиаде, он не откажется.

Его решение целиком и полностью поддерживает другой известный кубанский спортсмен, олимпийский чемпион Лондона-2012 Арсен Галстян.

Арсен Галстян о решении WADA лишить Россию Игр 00:00 00:00

- Я уже завершил свою спортивную карьеру, сейчас работаю тренером сборной по дзюдо, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» Арсен Галстян. сильнейшие спортсмены, которые честно завоевывают победу, даже несмотря на давление и напряжение, мы можем показать отличный результат. Конечно, слышать решение WADA для «чистых» спортсменов, мечтающих поехать на Олимпиаду, неприятно. Это очень сильный удар.

По словам Арсена Галстяна, сейчас атлетам нужно еще больше сконцентрироваться на тренировках.

- Пока не знаю, смогу ли поехать на игры, чтобы поддержать своих товарищей. Российский флаг, увы, поднимать будет нельзя. И лучше, наверное, обойтись без провокаций, чтобы это не отразилось на выступлении спортсменов, - добавляет Арсен Галстян.

Напомним, после того, как WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия» Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года.

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