«Арина верит в себя, а не в Деда Мороза»: 3-классница принимает заказы на снежинки, чтобы накопить на куклу младшей сестре

Вчера на одном из подъездов поселка рядом с Краснодаром появилось объявление:

- Делаю снежинки на заказ. Одна штучка — 30 рублей, - гласили аккуратно выведенные буквы на тетрадном листке бумаги. - Звонить после 14.00.

А внизу приписка — Арина.

Арине нравятся абсолютно все предметы ее казачьего обученияФото: Личный архив

Правда, как только на милый призыв откликнулись желающие приобрести ее «кружевную» продукцию, которая была здесь же, в подъезде, представлена, девочка испугалась.

- Мало ли, какие педофилы позвонят, - ответила «Комсомолке» Арина только, когда в подтверждение своих добрых намерений, мы предоставили ей ворох документов.

Но цели, несмотря тщательный выбор клиентов, девочка преследует высокие.

- Я не верю в Деда Мороза. Выросла, - уже доверчиво продолжает она. - А вот для сестренки моей, Алисы, еще нужно поддерживать легенду.

Снежинки Арина научилась делать недавно

Свой сезонный бизнес Арина и открыла только для того, чтобы накопить полугодовалой крошке на куклу под елку.

- Что-нибудь интерактивное хочу. Понятно, что сама она еще не скажет, что хочет. Но я думаю, именно куклу ей...и говорящую.

Если клиент пойдет косяком, надеется Арина, то и маме что-нибудь перепадет.

- Маме помаду, наверное. Она с Алиской весь день мается. До себя руки не доходят. Вот я и позабочусь, - продолжает девочка.

Девочка мечтает о личном фотоаппаратеФото: Личный архив

Прямо сегодня, после уроков в казачьем классе краснодарской гимназии, она и планировала приступить к новой партии снежинок. Вчера уже и заготовки нарезала.

- Она сникла. Говорит, глупая, мама, это затея. Никто за снежинками не придет. Папа ей предложил уже повесить объявление на соседние подъезды, - смеется мама Арины Наталья. - Так охват будет больше.

«Комсомолка» готова передать контакты юной рукодельницы заинтересованным покупателям... Но только для оптовых закупок после согласования с юной бизнес-леди и ее родителями.