2019-12-11T11:42:13+03:00
Общество

Краснодар стал самым комфортным для проживания городом России

Хотя городские урбанисты уверены, что недорогое жилье - это не то, чем стоит гордиться
Варвара ДЫМ
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Краснодар стал самым лучшим городом для проживания в РоссииКраснодар стал самым лучшим городом для проживания в РоссииФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Институт «Урбаника» составил рейтинг российских городов, в которых комфортнее всего жить. Анализировали 100 крупнейших населенных пунктов страны. Эксперты брали за основу данные о стоимости недвижимости и то, насколько легко найти работу.

В итоге на 1 место оказался Краснодар. Санкт-Петербург находится в пятерке рейтинга, а вот Москва расположилась аж на 52 месте.

- Только пять городов из ста отнесли к комфортным для проживания, - объяснили эксперты. - Краснодар – на первом месте, далее идет Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

Столица Кубани набрала больше всех очков из-за климата и относительно недорогой недвижимости.

А вот краснодарский урбанист Константин Трудик считает, что недорогое жилье - это не плюс, а минус города.

- Дешевое жилье - это рассадник криминала и социальных проблем. Оно не обеспечено транспортом, социальной инфраструктурой: больницами, школами, детскими садами, - рассказал сайту «КП»-Кубань» Трудик. - Я не знаю, какими метриками пользовались урбанисты, которые составляли этот ТОП, но нам пора перестать гордиться подобными рейтингами и заняться внутренними проблемами. Посмотрите на Анапу, где дикой застройкой, как я считаю, испортили курорт. Эта участь постигает и Краснодар. Это больше не уютный зеленый город, а муравейник, из которого хочется сбежать. Хотя, мне кажется, что эти рейтинги заказывают застройщики, чтобы продать хоть еще немного неликвидного жилья. А ведь Краснодару уже итак хватает приезжих, нужно переварить поступившую массу, а уже потом завлекать новых. И желательно жильем лучшего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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