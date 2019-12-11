На Кубани разыскивают дерзкого грабителя, изрезавшего женщину ножом в Новороссийске

Дерзкое преступление произошло в городе-герое еще вечером 15 ноября. Как удалось узнать «КП» - Кубань», около 19:00 в Южном районе Новороссийска неизвестный мужчина подбежал к 37-летней женщине и пять раз ударил ее ножом в спине.

Ничего не подозревавшая жертва тут же рухнула на асфальт. В этот момент нападавший выхватил ее сумку с телефон и кошельком, в котором было около двух тысяч рублей, после чего скрылся.

Увидев лежащую без чувств женщину, прохожие вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в местную ЦРБ. Ее жизнь удалось спасти. Сейчас женщина идет на поправку.

А самого преступника объявили в розыск. Правда, личность его до сих пор не установлено. Дело в том, что нападение не попало на камеры видеонаблюдения. Правоохранителям по крупицам удалось собрать информацию о нападавшем. Составить фоторобот не получилось. Но, поговорив с пострадавшей, а также с очевидцами, портрет мужчины сумел нарисовать художник.

Кроме того, известны приметы пропавшего. На вид преступник 35-40 лет. У него спортивное телосложение, рост 180-185 сантиметров. Волосы у мужчины темные, средней длины. Есть борода. Каких-то особых примет пострадавшая женщина не заметила.

- В момент нападения был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и черные ботинки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении неизвестного возбудили уголовное дело о разбое.

Граждан, обладающих информацией об этом мужчине, просят позвонить по телефонам 8 (988) 313-95-15 или 102.