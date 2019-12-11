2019-12-11T13:50:23+03:00
Происшествия

На Кубани разыскивают дерзкого грабителя, изрезавшего женщину ножом в Новороссийске

Правоохранители пока не могут установить личность нападавшего
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Мужчина может находиться где угодно. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Мужчина может находиться где угодно. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

Дерзкое преступление произошло в городе-герое еще вечером 15 ноября. Как удалось узнать «КП» - Кубань», около 19:00 в Южном районе Новороссийска неизвестный мужчина подбежал к 37-летней женщине и пять раз ударил ее ножом в спине.

Ничего не подозревавшая жертва тут же рухнула на асфальт. В этот момент нападавший выхватил ее сумку с телефон и кошельком, в котором было около двух тысяч рублей, после чего скрылся.

Увидев лежащую без чувств женщину, прохожие вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в местную ЦРБ. Ее жизнь удалось спасти. Сейчас женщина идет на поправку.

А самого преступника объявили в розыск. Правда, личность его до сих пор не установлено. Дело в том, что нападение не попало на камеры видеонаблюдения. Правоохранителям по крупицам удалось собрать информацию о нападавшем. Составить фоторобот не получилось. Но, поговорив с пострадавшей, а также с очевидцами, портрет мужчины сумел нарисовать художник.

Кроме того, известны приметы пропавшего. На вид преступник 35-40 лет. У него спортивное телосложение, рост 180-185 сантиметров. Волосы у мужчины темные, средней длины. Есть борода. Каких-то особых примет пострадавшая женщина не заметила.

- В момент нападения был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и черные ботинки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении неизвестного возбудили уголовное дело о разбое.

Граждан, обладающих информацией об этом мужчине, просят позвонить по телефонам 8 (988) 313-95-15 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Туман не рассеивается: В аэропорту Краснодара по-прежнему задержаны 12 рейсов
На Кубани проверят торговые точки с пиротехникой
В Краснодаре ремонтируют улицу Скорняжную
На Кубани строители облили кота цементом
На Кубани уголовное дело о взятке, на которой погорел сотрудник РЖД, передали прокурору
Жителей Кубани предупреждают о мошеннических сайтах, продающих билеты на новогодние елки
В аэропорту Краснодара из-за тумана по-прежнему задержаны 11 рейсов
«За 5,5 млн рублей решу ваш вопрос»: В Новороссийске женщина под видом юриста попалась на мошенничестве
Альфа-Банк отменил комиссию за первый год обслуживания по кредитной карте
В Сочи пройдет матч чемпионата Европы по регби Россия — Испания
В Краснодаре задержали карманную воровку
На Кубани замглавы администрации станицы работала по поддельному диплому
В Краснодаре сносят трехэтажный самострой на улице 1-го Мая
Ради смеха: У жителя Курганинского района нашли пакеты с коноплей на кухне
На Кубани после лобового столкновения с фурой погиб водитель иномарки
В аэропорту Краснодара из-за плотного тумана задержали 10 рейсов
«Снизить скорость и увеличить дистанцию»: На Кубани прогнозируют сильный туман
На Кубани свыше 800 человек прошли обучение по программе WorldSkills Russia
На Кубани девушка отрубила голову кошке топором
Доля малого и среднего бизнеса в госзакупках Кубани выросла почти в два раза
На Кубани в 2020 году заработает институт наставничества для трудных подростков
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна
Геленджик стал краевым пионером по обучению морской робототехнике
Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов награжден медалью «Герой труда Ставрополья»
Кубанским муниципалитетам помогут рассчитаться с долгами за газ
Появилось видео перестрелки в ночном клубе, где житель Чечни ранил охранника
К Новому году в села Пшада, Бетта и Береговой проведут газопровод