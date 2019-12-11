2019-12-11T16:57:23+03:00
Происшествия

«Меня подложили под Артура»: 16-летняя школьница побежала в полицию в первую брачную ночь

Юная невеста в слезах написала заявление, что ее насильно выдали замуж на Кубани
Ева МУР@kp_kuban
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Эльзу уже вернули родителям и начали разбирательствоЭльзу уже вернули родителям и начали разбирательство
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Поздним вечером 27 ноября у дверей Белореченского отдела МВД стояла заплаканная девчушка в белом платье и с длинными кудрями. Юная невеста рыдала и просила помощи у полицейских.

- Меня насильно замуж выдали...За Артура! А он взял меня, понимаете, взял. Женщиной сделал, - быстро лепетала она в маленькое окошко на КПП.

К плачущей девочке вызвали сотрудника в форме... из отдела по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что невеста в буквальном смысле сбежала из брачной постели. Надела, что было - белое подвенечное платье - и помчалась в полицию.

Сбивчиво Эльза Азизова (имя изменено - авт.) рассказала, что решение о браке с неким Артуром родители принимали без ее участия. Он полностью устраивал ее семью.

- Понимаете, по нашим законам у девушки нет права голоса в этом вопросе. Но я не хочу за него! И не хочу еще замуж. Мне нужно закончить учебу. Я любить хочу, в конце концов, - рассказ Эльзы сбивался в истерику.

Официально ее брак с 19-летним Артуром в ЗАГСе не регистрировали. По закону, брак с 16-летней в России могут разрешить только, если это ее добровольное желание. Но такого согласия Эльза не давала.

Все прошло в семейном, так сказать, кругу.

После торжества гости с многозначительными улыбками отправили молодых в спальню. Из которой Эльза под покровом ночи сбежала.

- По данному факту назначена проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас девочку вернули в отчий дом. До завершения проверки она будет находиться с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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