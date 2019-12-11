Начался первый этап преображения с «Комсомолкой»: Красота через ЗОЖ

Краснодарская редакция «КП» запускает проект «Преображение». Три участницы под наблюдением специалистов целый месяц будут меняться в лучшую сторону. Да и восхитительный внешний вид всегда связан со здоровьем. Как его достичь? Об этом знает куратор проекта, доктор медицинских наук, гинеколог-репродуктолог, врач функциональной и антивозрастной медицины Лидия Федосова.

Доктор медицинских наук, гинеколог-репродуктолог, врач функциональной и антивозрастной медицины Лидия Федосова.

В эксперименте участвуют три девушки в возрасте от 30 до 45 лет. Куратором им рекомендовано пройти обследования у специалистов: косметолога, психолога, невролога, нутрициолога, трихолога, массажиста и гинеколога. Девушки также пройдут УЗИ, тесты на гормоны, сдадут кровь. По итогам анализов каждая из участниц получит индивидуальные консультации о своем здоровье. Одновременно девушки будут участвовать в марафоне по здоровому питанию и ежедневным тренировкам.

В конце проекта участницы сделают выводы о своих внутренних и внешних изменениях: какие преобразования, удивительные открытия они совершили. Каждую неделю «КП» будет публиковать промежуточные итоги, в которых участницы поделятся шагами на пути к здоровому телу и новому мироощущению.

- К здоровью нужно подходить с позиции питания, физической активности, правильного, грамотного приема нужных добавок, восполнения дефицита минералов и витаминов. Из ежедневного рациона мы исключим сахар и добавим здоровый ужин по выработанному диетологом меню. Список продуктов - это не гастрономические шедевры, а обычная продуктовая корзина. Например, на завтрак - зеленый смузи-коктейль или салат, а на ужин готовим овощи и рыбу. Уже эти простые способы сильно изменят отношение к питанию, - рассказывает Лидия Федосова.

Наблюдение онлайн

- Чтобы девочки осознанно включились в работу, они будут делиться в телеграм-канале своими успехами. Первоначально это тяжело, так как мы говорим об изменении некоторой парадигмы в голове, но главное, что для них этот опыт не пройдет зря, - продолжает куратор.

- А если сорвались? Нужно ведь честно признаваться? - вкрадчиво спрашивает одна из участниц.

- Да, честность и открытость - это в ваших интересах. Сказать, в каких моментах что-то пошло не так - это самая лучшая обратная связь. Мы будем знать, как работать. Вы должны понять, что дело даже не в лишнем весе, каждой девочке есть над чем работать, будь она весом 48 кг или 115 кг. Есть вопросы гормонального фона, правильного питания, с тем, получаем ли мы достаточное количество макро- и микроэлементов и прочее.

Знакомство

На первой встрече участницы проекта познакомились с Лидией Федосовой. Уже по внешнему виду и первым вопросам врач рассказала, на что следует обратить внимание.

Ирина, 33 года, обхват талии - 105 см, рост - 157 см, вес - 88,8 кг, уровень PH - 6,5. Ирина замужем, но попытки забеременеть не приносят результата. Неправильные пищевые привычки, отсутствие физической активности и проблемы с щитовидной железой провоцируют избыточный вес. Ирина выразила желание участвовать в проекте с целью получить рекомендации по правильному снижению веса, которые не отразятся на здоровье и репродуктивной функции, а наоборот…

Ирина, 33 года.

- Основные проблемы, в том числе и с отсутствием наступления беременности, у Иры связаны с гормональным дисбалансом и нарушением углеводного и липидного обмена. Поэтому крайне важно обратить внимание в первую очередь на образ жизни, ликвидацию инсулинорезистентности и снижение веса, - прокомментировала Лидия Федосова.- Часто избыточная жировая ткань является источником дополнительного синтеза эстрогенов - женских половых гормонов. Поэтому я бы рекомендовала препараты с гормонами и акцентировала внимание на углеводном обмене, посмотрела уровень инсулина, глюкозы, гликированного гемоглобина и проверила бы индекс инсулинорезистентности, а также необходимо сделать УЗИ малого таза, чтобы исключить поликистоз яичников.

Наталья С. 35 лет, обхват талии - 84 см, рост - 164 см, вес - 64,7 кг, уровень PH - 6. Девушка пожаловалась на хроническую усталость, нервозность, повышенную утомляемость.

Наталья С., 35 лет.

При осмотре куратор увидела признаки, которые сразу натолкнули на возможный диагноз: темные круги под глазами, серый цвет лица, высокий пульс. Это проявления гипоксии - недостатка кислорода в тканях организма, и именно на это Лидия советует обратить внимание при обследовании. У Натальи трое детей, она принимает активное участие в их жизни, скучать не приходится! При этом работает полный рабочий день. Накопленная усталость, стрессы дают о себе знать. Наталья ведет здоровый образ жизни, старается регулярно посещать тренажерный зал и придерживается здоровых привычек. Обратилась в проект для поиска новых источников здоровья и энергии.

Наталья Г., 44 года, обхват талии - 84 см, рост - 170 см, вес - 72 кг, уровень PH — 6. Наталья - практикующий юрист. У нее двое детей (одной девочке - 2 года, второй - 2 месяца), ведет подвижный образ жизни, старается заниматься спортом, но, конечно же, после родов заметила изменения и с качеством волос (стали тоньше и реже), и в целом внешние - поправилась, кожа потускнела, темные круги под глазами. Поэтому решила принять участие в проекте, тем более он рассчитан не только на внешнее преображение, а именно на здоровье и внутреннее состояние, это то, в чем она нуждается именно сейчас - порадовать и побаловать себя перед новогодними праздниками.

Наталья Г., 44 года.

- Обхват талии более 80 – это признак внутреннего эндогенного инсулина, нарушение углеводного обмена. Наша задача не допустить возрастного дефицита гормонов. Мы живем в такое время, когда есть возможность всячески поддерживать свой организм. В этом случае нужно исключить снижение половых гормонов, которые часто поджидает женщину в возрасте 44+. Учитывая, что наша участница недавно родила ребенка и сейчас находится в периоде кормления грудью, обследование на гормоны ей проводить не имеет смысла, это мы сделаем после окончания лактации, а вот обследование на возможные дефициты очень показаны, чтобы предотвратить преждевременное снижение гормонов. Обращаем внимание на витамин Д, уровень железа и ферритина, гормоны щитовидной железы. Можно сделать УЗИ малого таза и оценить состояние органов репродуктивной системы после родов, а полноценную оценку яичников и эндометрия (внутреннего слоя матки) мы сможем провести опять-таки после окончания кормления грудью, - отметила Лидия.

Продолжение следует…

Исходя из рекомендаций куратора проекта «КП» - Кубань» Преображение», к партнерству были приглашены клиники, которые положительно себя зарекомендовали в Краснодаре.

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