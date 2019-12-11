Рыжий из «Иванушек» о смерти сестры: Если бы ее муж был рядом, она была бы сейчас жива!

С момента трагической гибели старшей сестры бессменного лидера группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Юлии прошло больше двух лет. Однако певец до сих пор тяжело переживает утрату, а все потому, что считает - сестру можно было спасти.

Юлия Григорьева-Апполонова. Фото: instagram.com/andreyallright

Напомним, 51-летнюю Юлию Григорьеву-Апполонову нашли мертвой в собственной квартире в Сочи. Обнаружили женщину лежащей около кровати. Рядом с ее телом лежали шприцы с лекарством и ингалятор. Версию об убийстве правоохранители отмели сразу - в момент гибели Юлия была в квартире одна, двери не были вскрыты.

Через несколько дней стало известно, что женщина скончалась из-за приступа астмы. Но родственники не понимали, почему Юлия, потомственный врач, так и не успела воспользоваться препаратами.

Спустя два года вдовец Андрей Григорьев-Апполонов решил прервать молчание и рассказать о пережитом. В студии ток-шоу «На самом деле» мужчина уверял, что смерть Юлии в Сочи - случайность.

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- В день гибели я был в командировке в Москве. Мы созванивались утром, а затем Юля перестала брать трубку. Юлия была общительная, со всеми на связи. Я набирал ее номер в два часа дня, в три, четыре. Когда же она не взяла телефон и пять часов, понял - что-то не то, - рассказывал Андрей. - У консьержа был ключ от нашей квартиры. Когда она открыла дверь, то увидела Юлю. И сразу вызвали полицию.

Вдовец признался, что сам корит и винит себя за то, что не оказался рядом с супругой. После этого эксперты задали ему несколько вопросов, чтобы понять, где мужчина лукавит. В частности вдовца спросили, преследовал ли он корыстные цели, когда женился на Юлии. Андрей ответил отрицательно, однако детектор лжи уличил его в обмане.

Затем к вдовцу вышел брат Юлии - Рыжий из «Иванушек», рассказавший о том, как помогал сестре и ее мужу.

- Я Юлечку очень любил, она от меня отказа не знала, — поделился Андрей Григорьев-Апполонов. - Я ему снимал квартиру, за которую платил многие годы. Помог Андрею поступить в МГУ. Вы не представляете, сколько денег я истратил, чтобы мальчишка, который толком не окончил школу, поступил сразу в лучший вуз страны.

А в июне 2015 года Юлия Григорьева-Апполонова расписалась в Сочи с Андреем Бурдуковым. До свадьбы Юлия и Андрей прожили вместе 15 лет. Супруг уже давно стал членом семьи (он крестный сын Рыжего Иванушки), поэтому и решил взять себе «звездную» фамилию.

Вдовец снял клип о погибшей сестре Рыжего из "Иванушек".

Но больше всего знаменитому певцу непонятно, почему в день смерти Юлии Андрея не было рядом.

- Это же не смешно. Какие встречи? Какие совещания? Ты просто поехал в Москву тусить, - обиженно заявил брат Юлии. - Если бы ты был рядом и помог вызвать скорую, то она бы сейчас была жива.

Артист считает, что муж должен был заботься о его сестре, всегда быть рядом.

- Ты мне обязан всем! – сказал вокалист тезке.

Задали вдовцу и еще один неудобный вопрос - об изменах. Когда все думали, что Андрей будет долго хранить траур по ушедшей из жизни супруги, выяснилось, что он нашел новую даму сердца. Говорили, что спустя полгода после похорон. Об этом свидетельствуют фотографии, которые Андрей выкладывал в Инстаграм. На снимках он в компании эффектной блондинки по имени Любовь. Как выяснилось, подруги погибшей Юлии.

После гибели супруги вдовец нашел утешение в объятиях ее подруги.

О том, что молодых людей связывают отношения, подтвердила и телеведущая Ольга Рудык.

Любовную связь с этой женщиной вдовец отрицал. Как и интрижки с другими женщинами. Но детектор лжи снова сработал не в пользу Андрея - мужчина сказал неправду.

- Мне кажется, ее довели. Она много курила, надо было сказать - «Хватит курить!» Она еще нервничала много. Андрей часто унижал Юлю, говорил, что она старая и некрасивая, - говорит сводная сестра Юлии Ольга. - Был еще случай, когда Юля лежала в больнице в Сочи, он ее бросил и уехал с какой-то девушкой.

Но все же детектор лжи подтвердил слова вдовца о том, что он не имеет прямого отношения к смерти супруги.

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